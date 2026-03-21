Video: la estremecedora caída de la ciclista Debora Silvestri en la Milán-San Remo

La ciclista italiana Debora Silvestri, del equipo Laboral Kutxa Fundación Euskadi, sufrió una caída de varios metros al vacío durante la Milán San Remo de este sábado. El incidente generó alarma inmediata entre los aficionados y los equipos de transmisión, aunque la organización de la carrera confirmó posteriormente que la deportista se encontraba consciente tras el accidente.

El incidente ocurrió en el descenso de la Cipressa, uno de los tramos más técnicos e icónicos de la prueba, ubicado a menos de 20 kilómetros de la línea de meta. Una caída múltiple en una curva a la derecha desencadenó el accidente, y Silvestri, sin posibilidad de esquivar la colisión inicial, perdió el control y cayó varios metros al vacío por detrás de la barrera de seguridad instalada en la carretera. Las imágenes de la transmisión mostraron a la ciclista tendida e inmóvil en el suelo, lo que incrementó la preocupación sobre su estado.

La Milán San Remo, conocida como La Primavera, es uno de los cinco monumentos del ciclismo mundial y marca el inicio de la temporada clásica. La edición femenina cubre cerca de 150 kilómetros con un perfil que combina llanuras costeras con ascensiones como el Poggio y la Cipressa, tramos célebres tanto por sus paisajes como por la alta velocidad de sus descensos, que exigen máxima concentración y técnica por parte de las competidoras.

Aquí el terrible momento de la caída, sucedió en la rama femenil. Espantosa imagen #MilanSanRemo pic.twitter.com/R5kWb0BH8l — 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) March 21, 2026

Tras el incidente, se activó de inmediato el protocolo de emergencia de la Unión Ciclista Internacional. La caída de Silvestri paralizó momentáneamente el desarrollo de la carrera y generó preocupación en toda la comunidad ciclística, que esperó con ansiedad las primeras noticias sobre el estado de salud de la deportista italiana.

La Milán San Remo es una de las carreras más exigentes y espectaculares del calendario ciclístico mundial, pero también una de las más peligrosas en sus tramos de descenso. La velocidad que alcanzan las ciclistas en tramos como la Cipressa, combinada con los ángulos ciegos de sus curvas, convierte cualquier caída en una situación de alto riesgo que puede tener consecuencias graves en cuestión de segundos.

La caída de Silvestri no es un hecho aislado en el ciclismo profesional femenino, donde las condiciones de las carreteras y la alta velocidad de los descensos han generado debate sobre las medidas de seguridad en las pruebas de mayor nivel. La UCI cuenta con protocolos específicos para este tipo de situaciones, que incluyen la atención médica inmediata y la evaluación del circuito para prevenir futuros incidentes.