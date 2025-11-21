⁠¿Cuándo inician los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025? Guatemala competirá por quinta ocasión en la historia

Los juegos bolivarianos darán inicio este sábado 22 de noviembre. Perú será la sede de la XX edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 de este evento multideportivo que se celebra cada cuatro años. Ayacucho y Lima serán las ciudades principales, junto con sedes secundarias como Ica y Callao.

Durante 16 días de competencia, más de 4,000 deportistas de 17 países competirán en 45 deportes y 70 disciplinas. Guatemala participará por quinta ocasión en su historia, buscando mejorar su desempeño en el medallero regional.

Este evento representa no solo una competencia deportiva de alto nivel, sino también un espacio de integración entre las naciones bolivarianas y países invitados de América Latina y el Caribe.

Historia de Guatemala en los Juegos Bolivarianos

Guatemala hará su quinta aparición en los Juegos Bolivarianos, consolidándose como participante regular desde su debut en 2013.

Trujillo 2013 - Primera participación: Guatemala debutó en los Juegos Bolivarianos con una delegación de 382 atletas que compitieron en 35 deportes. El debut fue exitoso, ubicándose en el sexto lugar del medallero de once países participantes. Santa Marta 2017 - Segunda participación: Cuatro años más tarde, la delegación nacional participó en Colombia con 122 atletas compitiendo en 15 deportes. Guatemala mantuvo su sexta posición en la tabla de medallas.

Valledupar 2022 - Tercera participación: También en territorio colombiano, Guatemala acudió con 130 atletas (75 mujeres y 55 hombres) que compitieron en 11 deportes. En esta edición descendió al séptimo lugar del medallero. Ayacucho 2024 - Cuarta participación: En la edición especial del Bicentenario realizada el año pasado, la delegación guatemalteca compitió con 130 atletas y alcanzó nuevamente el séptimo puesto en el medallero general.

Ayacucho-Lima 2025 - Quinta participación: Guatemala buscará mejorar su desempeño en esta quinta aparición consecutiva en los Juegos Bolivarianos, con el objetivo de regresar al top 6 del medallero regional.

Fecha de inicio y ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos 2025 se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en el Estadio Las Américas de Ayacucho, marcando el inicio oficial de la competencia y dando la bienvenida a todas las delegaciones participantes. Las competencias se extenderán hasta el 7 de diciembre, con pruebas simultáneas en Lima, Ayacucho, Ica y Callao. Las cinco sedes albergarán las distintas disciplinas de los juegos.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 contarán con la participación de 17 países. Las naciones bolivarianas tradicionales: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Entre los invitados se encuentran Barbados, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.