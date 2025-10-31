Deporte Nacional
Juegos Centroamericanos: Guatemala es campeón y así quedó el medallero final de las competencias
La delegación guatemalteca arrasó en los Juegos Centroamericanos 2025, cosechando un total impresionante de 463 medallas, consolidándose como la potencia deportiva de la región.
Guatemala quedó en lo más alto del medallero en los Juegos Centroamericanos 2025. (Foto Prensa Libre: Juegos CA).
Los XII Juegos Centroamericanos del 2025 llegaron a su fin este jueves 30 de octubre, luego de más de 12 días de competencias.
Las siete delegaciones de la región —Guatemala, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice— enviaron a sus mejores atletas para competir en un certamen que dejó grandes emociones y momentos memorables.
La delegación chapina se impuso con autoridad y honró su condición de anfitriona, arrasando en el medallero. Guatemala alcanzó una cifra histórica al obtener un total de 463 medallas: 198 de oro, 153 de plata y 112 de bronce.
Desde el inicio de las competencias, Guatemala dominó el medallero con puño de hierro, destacando en disciplinas como tiro, natación —con figuras como Kevin Gordillo, ganador de más de diez preseas—, patinaje, gimnasia, levantamiento de pesas y atletismo.
La preparación, entrega y desempeño de sus atletas, respaldados por un sólido trabajo técnico y organizativo, fueron clave para este éxito.
El podio del medallero quedó de la siguiente manera:
- Guatemala: 198 oro, 153 plata, 112 bronce — 463 medallas
- Costa Rica: 78 oro, 93 plata, 95 bronce — 266 medallas
- Panamá: 57 oro, 55 plata, 68 bronce — 180 medallas
- El Salvador: 56 oro, 65 plata, 87 bronce — 208 medallas
- Nicaragua: 38 oro, 58 plata, 92 bronce — 188 medallas
- Honduras: 27 oro, 27 plata, 72 bronce — 126 medallas
- Belice: 1 oro, 2 plata, 12 bronce — 15 medallas
Con la ceremonia de clausura, el fuego de los Juegos se ha apagado, dejando atrás un certamen inolvidable en el que Guatemala confirmó su crecimiento deportivo y se consolidó como el rival a vencer en futuras justas centroamericanas.
❤️🔥🤩 La energía de Balami se sintió en los XII Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025. Nuestra mascota acompañó cada escenario deportivo e hizo de estos Juegos un evento histórico para la región. #Guatemala2025 fue el comienzo del Ciclo Olímpico 2025-2028.#UnidosPorElDeporte pic.twitter.com/wxmCDvHiQY— Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 (@guatemala2025) October 31, 2025