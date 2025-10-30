Juegos Centroamericanos 2025: Estas son las medallas que alcanzó Guatemala en el último día de competencias

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 llegaron a su fin este jueves 30 de octubre con una última jornada memorable para la delegación nacional. Guatemala sumó más de 25 medallas en el cierre de competencias, alcanzando un total histórico de más de 400 medallas.

El último día de competencias estuvo marcado por actuaciones sobresalientes de los atletas guatemaltecos en múltiples disciplinas. Desde las aguas del Lago de Amatitlán hasta el tatami del Gimnasio Alfonso Gordillo, los atletas guatemaltecos dejaron todo en cada disciplina, sumando medallas valiosas que engrosaron un medallero ya histórico y consolidaron el dominio más amplio que un país haya tenido en la historia de estos Juegos.

Destacando especialmente en navegación a vela, escalada deportiva, taekwondo, ajedrez y boliche, donde los representantes nacionales dejaron su huella con actuaciones memorables.

Navegación a vela: Doble oro en el Lago de Amatitlán

Juan Ignacio Maegli y Melanie Guzmán brillaron en el cierre de la competencia de vela al conquistar las medallas de oro en sus respectivas categorías tras completar 12 exigentes regatas en las aguas del Lago de Amatitlán.

En la categoría ILCA 7, Maegli se llevó el oro seguido de su compatriota Diego Silvestre con la plata, consolidando un doblete guatemalteco. En Optimist, Melanie Guzmán conquistó el oro, mientras que Nataly Dutoit y Anamarys Aquino completaron un podio 100% guatemalteco con plata y bronce respectivamente.

Escalada deportiva: Podios completos

La escalada deportiva regaló dos de los momentos más emotivos del día. Emilio José Flores conquistó el oro en la categoría masculina, mientras que en la rama femenina, Guatemala logró un histórico podio completo con Ana Marcela Méndez (oro), Keira Boror (plata) e Ilse Pop (bronce), demostrando el dominio absoluto del país en esta disciplina.

Taekwondo: Alejandra Higueros, doble campeona

Alejandra Higueros se consolidó como una de las grandes figuras de los Juegos al conquistar su segundo oro en taekwondo. Tras brillar en el poomsae libre individual femenino con 8.280 puntos, Higueros cerró su participación con otra medalla dorada en la prueba tradicional femenina de poomsae, confirmando su calidad técnica y presencia en el tatami.

César Aguilar también sumó oro para Guatemala en el poomsae libre masculino con una rutina de 8.240 puntos que le valió el título centroamericano en el Gimnasio Alfonso Gordillo.

Ajedrez: Medallas en el tablero

Daniela Raymundo conquistó el oro en el Tablero 4 femenino de la modalidad convencional, mientras que Guatemala sumó bronce en el Standard Femenino con una sólida participación de su equipo.

Tenis de mesa y levantamiento de pesas

Lucía Cordero y Sergio Carrillo se consagraron campeones individuales en tenis de mesa tras dominar sus finales con autoridad. Cordero brilló en la rama femenina, mientras que Carrillo superó a Ian Morales en un duelo 100% guatemalteco.

En levantamiento de pesas, que se desarrolló en el complejo deportivo Atanasio Tzul de Totonicapán, Scarletgh Ucelo conquistó la plata en la división de +86 kg femenino, mientras que Enrique Sandoval sumó plata en la división de 110 kg masculino.

Polo acuático: Plata en el cierre

En la última medalla de deportes de conjunto entregada en estos Juegos, la selección guatemalteca de polo acuático cayó 21-18 ante Costa Rica en una final intensa, quedándose con la medalla de plata en una disciplina donde los chapines demostraron un gran nivel competitivo.

Estos XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 pasarán a la historia como los más exitosos para el deporte nacional, dejando un legado invaluable de récords y atletas inspirados que soñarán con representar al país en futuras competencias internacionales.



