Guatemala cierra con orgullo los Juegos Centroamericanos 2025 con una emotiva ceremonia de clausura

Los XII Juegos Centroamericanos concluyeron este jueves 30 de octubre, tras más de doce días de intensas competencias. Las siete delegaciones de la región —Guatemala, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice— enviaron a sus mejores atletas para disputar este importante certamen deportivo. El evento se desarrolló con gran entusiasmo y espíritu competitivo, dejando momentos memorables en cada disciplina.

Guatemala, como país anfitrión, se impuso con autoridad y dominó el medallero de principio a fin. La delegación chapina hizo valer su localía y el respaldo de su afición, alcanzando una cifra histórica de más de 400 medallas.

En total, Guatemala obtuvo 197 preseas de oro, 156 de plata y 112 de bronce, consolidándose como la potencia deportiva de la región en esta edición de los juegos.

Costa Rica se ubicó en la segunda posición del medallero, con un total de 265 medallas; seguida por Panamá, con 180. Aunque ambas delegaciones mostraron un alto nivel competitivo, no lograron superar el desempeño de los atletas guatemaltecos. El Salvador terminó en la cuarta posición con 207 preseas, mientras que Nicaragua se colocó quinta, con 188.

Honduras ocupó el sexto lugar, con 126 medallas, y Belice cerró el medallero en la séptima posición, con 15. A pesar de las diferencias en la cantidad de preseas, todas las delegaciones demostraron esfuerzo, dedicación y orgullo por representar a sus países. Los atletas compitieron con pasión y dejaron en alto el nombre de sus naciones.

Con la ceremonia de clausura, el fuego de los juegos se ha apagado, pero el legado de esta edición perdurará. Guatemala no solo brilló como anfitrión, sino también como líder deportivo regional.

❤️🤩 Los XII Juegos Centroamericanos llegan a su fin



Fueron 15 apasionantes y desafiantes días que nos dejan llenos de pasión, orgullo y gloria deportiva.



Los XII Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025🇬🇹 fueron símbolo de una región que unida, sigue escribiendo su historia.🔥

Los atletas chapines destacaron en diversas disciplinas y el país celebró con orgullo el éxito de sus representantes. Los XII Juegos Centroamericanos fueron un verdadero festejo del deporte y de la unidad entre naciones hermanas.