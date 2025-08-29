21K de la Ciudad 2025: recorrido, fecha, horario y todos los detalles de la carrera

Viviana Aroche y Mario Pacay vuelven a perfilarse como favoritos para conquistar la victoria en los 21K de la Ciudad, que se disputará el domingo, con la participación de unos 10 mil corredores.

La salida está programada para las 7 horas, en la 7a. avenida, a un costado de la Municipalidad, para luego ingresar en el Centro Histórico hasta la Calle Martí y retornar por el diamante de beisbol Enrique Trapo Torrebiarte.

Después, la ruta regresa por la Sexta Avenida y se reincorpora a la avenida de La Reforma. Luego se avanza por la avenida de Las Américas hasta el monumento a Juan Pablo Segundo, para regresar a la meta, frente a la comuna.

En la edición del 2024 ganaron Viviana Aroche, en la categoría femenina, y Mario Pacay, en la masculina. Para esta ocasión, ambos vuelven a ser los principales aspirantes al triunfo.

“Me siento bastante bien para buscar ganar la carrera. Completé una preparación de seis semanas para llegar en el mejor momento”, comentó ayer Aroche.

La atleta nacional buscará su cuarta victoria, después de haber dominado las últimas tres ediciones. En el 2024 se impuso con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 41 segundos. Su mejor marca en los 21K es de 1:13.05, lograda en Valencia, España, en el 2024.

La medalla que recibirán los atletas inscritos al completar el recorrido de los 21K de la Ciudad. (Foto Municipalidad)

Por su parte, Pacay competirá por novena ocasión en esta carrera. El año pasado se adjudicó el triunfo con un tiempo de 1:04.15.

“En cada carrera llevo conmigo la fuerza de mis raíces; corro por mi pueblo Xucaneb y por Guatemala”, expresó ayer Pacay, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los corredores durante la Expo en el Centro Comercial Fórum Majadas (Foto Municipalidad).

Detalles de los 21K de la Ciudad 2025

La primera edición de los 21K se corrió en el 2009.

El banderazo de salida será a las 7 horas

La salida será por la 7a. avenida, a un costado de la Municipalidad.

La meta estará ubicada frente a la Municipalidad.

La Expo continuará este sábado de 9 a 18 horas, en Fórum Majadas, zona 11.