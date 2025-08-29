21K en Guatemala: 5 datos que debe saber sobre la carrera de este domingo

La 21K de la Ciudad de Guatemala volverá a reunir a miles de corredores en lo que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de la capital.

Además de la emoción de la competencia, la carrera genera cierres viales y cambios en el tránsito que los ciudadanos deben conocer.

El evento será este domingo 31 de agosto de 2025, con cierres viales desde las 6.00 hasta las 12.00 horas, por lo que se recomienda planificar rutas alternas con anticipación.

A continuación, le presentamos los puntos clave que debes tener en cuenta para disfrutar del evento y moverte con seguridad por la ciudad.

5 datos clave de la 21K

1. Fecha, hora y lugar de salida

La carrera inicia a las 7.00 a.m., partiendo desde la 7.ª avenida, a un costado del Palacio Municipal.

Sin embargo, desde las 6.00 horas se iniciarán los preparativos y se aplicarán las primeras restricciones de tránsito.

Se estima que el último corredor cruce la meta alrededor de las 12.00 horas, mientras que el desmontaje de infraestructura comenzará a las 15.00 horas.

2. Cierres viales y zonas afectadas

Los cierres afectarán al menos siete zonas de la capital, incluyendo zonas 1, 4, 9, 10, 13 y 14. Entre las vías más importantes que permanecerán cerradas durante el evento se encuentran:

Avenida Reforma

Avenida de las Américas

Obelisco

Torre del Reformador

6.ª y 7.ª avenidas, zona 1

El tránsito se habilitará por etapas, conforme avancen los corredores, para minimizar el impacto en los vehículos.

3. Recorrido y principales puntos de control

La media maratón incluye tramos emblemáticos de la ciudad, como la Plaza España, el Obelisco, la Torre del Reformador y las avenidas principales de las zonas 1, 4, 9, 10, 13 y 14.

Los sectores se liberarán gradualmente: por ejemplo, entre las 8.15 y 8.45 horas se espera que la calle Martí (desde la ruta al Atlántico hacia el Periférico) y la 18 calle, zona 1 en dirección al Palacio Nacional de la Cultura, ya puedan ser transitadas.

4. Rutas alternas recomendadas

Para quienes necesiten trasladarse durante la carrera, las autoridades recomiendan varias vías alternas:

Oriente a Occidente / Norte a Sur: Viaducto del Obelisco, bulevar Los Próceres, 15 avenida zona 13, 7.ª avenida zona 9, calzada La Paz hacia Vista Hermosa.

Desde el área central: Avenida Elena, Avenida del Cementerio, calzada Roosevelt, calzada San Juan.

Periférico: El tramo entre el Hipódromo del Norte y la Universidad de San Carlos permanecerá libre durante la jornada.

Tomar estas rutas permitirán a conductores evitar congestionamientos y moverse con mayor fluidez mientras se desarrolla la competencia.

5. Consejos y recomendaciones finales

Planifique su ruta con anticipación y considere transporte alternativo como Uber o vías periféricas.

Tenga en cuenta los horarios de liberación de calles. La mayoría se irán habilitando por etapas desde el mediodía del domingo.

Es importante mantenerse bien hidratado y consumir comidas ligeras y energéticas antes de la carrera.

Como parte del descanso y preparación física, se necesita dormir suficiente y usar ropa y calzado adecuado ya probado en entrenamientos.

Se recomienda conocer el recorrido, planificar su traslado y mantener un ritmo de carrera acorde a la preparación.

