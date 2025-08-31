Alberto González y Viviana Aroche conquistan los 21K de la Ciudad de Guatemala

La Ciudad de Guatemala vivió este domingo una verdadera fiesta deportiva con la edición 2025 de los 21K, una de las carreras más importantes de Centroamérica. Desde tempranas horas, miles de atletas nacionales e internacionales se dieron cita en la capital para recorrer las principales avenidas en un ambiente cargado de entusiasmo y alegría.

La participación fue masiva: alrededor de 20,000 corredores tomaron la salida en distintas categorías, consolidando a la competencia como uno de los eventos más esperados en el calendario atlético del país. Además, se registró un récord histórico de más de 1,000 competidores internacionales, quienes dieron un carácter especial a la jornada con su presencia en la ciudad.

El recorrido de los 21K volvió a mostrar la diversidad de la capital, con atletas transitando por avenidas icónicas que se llenaron de color, música y el aliento de miles de personas que salieron a las calles para apoyar a los participantes. La logística incluyó puntos de hidratación, zonas de animación y medidas de seguridad que acompañaron el desarrollo del evento sin contratiempos.

En el ámbito competitivo, el triunfo en la rama masculina fue para el corredor guatemalteco Alberto González, quien se consagró con el primer lugar luego de una carrera exigente y estratégica. El segundo puesto lo ocupó Mario Pacay, que demostró nuevamente su constancia y nivel en pruebas de medio maratón.

Por su parte, en la rama femenina la protagonista fue Viviana Arroche, quien mostró un sólido desempeño y una estrategia impecable para imponerse ante sus rivales y conquistar el medio maratón capitalino. Con este triunfo, Arroche reafirma su condición de una de las corredoras más destacadas del atletismo guatemalteco en la actualidad.

El alcalde Ricardo Quiñónez destacó el impacto positivo de la carrera en la ciudad, asegurando que los 21K representan no solo un espacio deportivo, sino también una oportunidad de convivencia, promoción de la salud y proyección internacional de la capital. “Este es un evento que une a los guatemaltecos y que coloca a la ciudad en el mapa como un destino de grandes eventos deportivos”, afirmó.

#21kMuniGuate | ¡Alberto González es el ganador de esta edición!



Quiñónez también subrayó la importancia del récord de participación internacional alcanzado este año, considerando que fortalece la imagen de Guatemala como un país capaz de organizar competencias de alto nivel. Además, invitó a los ciudadanos a seguir apoyando este tipo de iniciativas que fomentan la actividad física y generan un impacto positivo en la economía local.

Con esta nueva edición, los 21K de la Ciudad de Guatemala reafirman su lugar como una de las carreras más emblemáticas del continente, uniendo deporte, cultura y celebración en un mismo escenario. La expectativa ya queda puesta en la próxima edición, con el reto de superar lo vivido en este 2025.