Ciudad de Guatemala tendrá su primera maratón en 2026, y se anunció durante los 21K

La Ciudad de Guatemala vive este domingo una verdadera fiesta deportiva con la tradicional carrera 21K, que reunió a más de 20 mil corredores nacionales e internacionales en un ambiente de entusiasmo, música y color. Desde las primeras horas de la mañana, las calles se llenaron de atletas y familias que acompañaron la prueba, consolidando a esta media maratón como uno de los eventos más importantes del país.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, encabezó la jornada y resaltó que la 21K no solo es una competencia, sino un punto de encuentro para miles de guatemaltecos que encuentran en el deporte una oportunidad de bienestar y unidad. “Hoy celebramos una carrera que ya es tradición, que inspira y que demuestra que nuestra ciudad puede albergar eventos de talla mundial”, expresó.

Durante su intervención, el jefe edil señaló que la 21K se ha convertido en un referente en la región y que cada año más corredores internacionales se suman al desafío. También destacó el esfuerzo de los organizadores, voluntarios y patrocinadores, quienes hicieron posible que la edición 2025 se desarrolle en completa normalidad y con estándares de calidad internacional.

En medio del entusiasmo por la media maratón, Quiñónez aprovechó la ocasión para hacer un anuncio histórico: la primera Maratón de la Ciudad de Guatemala se correrá en 2026. El evento se desarrollará en el marco de los 250 años de la ciudad.

El alcalde aseguró que la maratón será un legado para la ciudad y que colocará a Guatemala en el calendario internacional de los 42 kilómetros. “Será una oportunidad única para mostrarle al mundo lo mejor de nuestra gente, nuestra historia y nuestra capacidad de organización”, añadió.

La maratón de 2026 se correrá el mismo día en que tradicionalmente se realiza la 21K, lo que permitirá a la capital albergar dos pruebas de gran nivel en una misma jornada: la media maratón que ya es tradición y la prueba completa de 42 kilómetros, que debutará con grandes expectativas.

El alcalde Ricardo Quiñóñez anunció la maratón para el próximo año. (Video: Prensa Libre, Elmer Vargas)

Además, Quiñónez adelantó que el evento contará con tecnología de punta, seguridad reforzada y espacios para que las familias puedan vivir la experiencia como espectadores. También mencionó que se espera la llegada de atletas de élite, turistas y corredores aficionados de distintos países, lo que tendrá un impacto positivo en la economía y la proyección de la ciudad.

Con este anuncio, la Municipalidad de Guatemala reafirma su apuesta por el deporte y el bienestar ciudadano, al mismo tiempo que se prepara para celebrar una fecha histórica con un evento que promete convertirse en tradición. La 21K volvió a demostrar hoy que la ciudad se llenó de alegría al ritmo del atletismo, y en 2026 lo hará también con su primera maratón oficial.