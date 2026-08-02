Albino Jiménez, José Castillo y David Castillo subieron al podio con bronce en pistola de aire en Santo Domingo 2026

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Albino Jiménez, José Castillo y David Castillo subieron al podio con bronce en pistola de aire en Santo Domingo 2026

El equipo guatemalteco finalizó tercero en la prueba de pistola de aire a 10 metros por equipos masculino en una cerrada disputa donde Venezuela se llevó el oro y México la plata.

Alejandra Soto

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Albino Jiménez, José Castillo y David Castillo subieron al podio con bronce en pistola de aire en Santo Domingo 2026. (Foto Prensa Libre: Comité Olímpico Guatemalteco).

Guatemala conquistó una nueva medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias al tiro deportivo. Albino Jiménez y Jiménez, José Castillo Aguilar y David Castillo Aguilar obtuvieron el bronce en la prueba de pistola de aire a 10 metros por equipos masculino con un total de 1,680 puntos.

La competencia fue muy reñida, ya que solo tres puntos separaron a los tres equipos del podio. Venezuela se llevó el oro con 1,683 unidades, México obtuvo la plata con 1,682 y Guatemala completó el podio con 1,680.

El equipo guatemalteco mostró un rendimiento constante durante las seis series de competencia, mejorando progresivamente su puntuación y manteniéndose entre los mejores de la región en una prueba que exige precisión y concentración.

En la competencia individual, Albino Jiménez también destacó al clasificarse a la final de pistola de aire a 10 metros. El guatemalteco terminó en la cuarta posición con 191.4 puntos, firmando una sobresaliente actuación para la delegación nacional.

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Podio final — Pistola de aire 10 metros por equipos masculino

  • 🥇 Venezuela — 1,683 puntos
  • 🥈 México — 1,682 puntos
  • 🥉 Guatemala — 1,680 puntos

Con esta presea Guatemala sigue engrosando su medallero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 donde el tiro deportivo se ha convertido en una de las disciplinas más productivas de la delegación chapina en la presente edición de las justas regionales.

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Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

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