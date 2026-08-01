Guastatoya golea 4-0 a Malacateco con doblete de Ángel Tejeda y se consolida en el Apertura 2026

Guastatoya firmó una actuación contundente y derrotó 4-0 a Malacateco en el estadio David Cordón Hichos. El equipo dirigido por Martín "Tato" García enlazó su segunda victoria consecutiva y mantiene un inicio perfecto en el Torneo Apertura 2026.

El partido cambió apenas al minuto 3, cuando Javier Yagut fue expulsado con tarjeta roja directa por una falta sobre Denilson Sánchez. La inferioridad numérica condicionó el resto del encuentro para un Malacateco que nunca logró reaccionar.

Con un hombre más sobre el terreno de juego, Guastatoya asumió el control del partido desde los primeros minutos. Bryan Lemus abrió el marcador al 11 y Víctor Ávalos amplió la ventaja al 40 para encaminar la victoria antes del descanso.

En la segunda parte, el conjunto oriental administró la diferencia sin renunciar al ataque. Malacateco intentó resistir, pero tuvo dificultades para contener el dominio de los locales y generar peligro en el área rival.

CSD Guastatoya / PL

El ingreso de Ángel Tejeda terminó de inclinar la balanza en favor de Guastatoya. El delantero marcó al minuto 81 y volvió a aparecer en el tiempo de reposición para completar su doblete y sellar el 4-0 definitivo.

La goleada confirmó el buen momento del cuadro pecho amarillo, que mostró solidez en defensa y contundencia en ataque. El equipo aprovechó cada espacio y castigó a un rival que jugó casi todo el encuentro con diez futbolistas.

Con seis puntos de seis posibles, Guastatoya se mantiene entre los protagonistas del Apertura 2026. Malacateco, por su parte, se quedó con una unidad y deberá corregir errores, especialmente en la disciplina, de cara a las próximas jornadas.