Alejandra Higueros conquista oro y plata en el Campeonato Panamericano de Poomsae

Alejandra Higueros volvió a brillar en el escenario internacional. La taekwondista guatemalteca conquistó medalla de oro en Freestyle y medalla de plata en Poomsae Reconocido en el Campeonato Panamericano de Poomsae 2026, disputado del 7 al 10 de mayo en la Arena Carioca 1 del Parque Olímpico de Río de Janeiro, Brasil.

Como broche de oro a su actuación, Higueros fue reconocida como la mejor atleta del torneo, un galardón que reafirma su condición de referente del poomsae a nivel continental y mundial.

El Campeonato Panamericano de Poomsae es uno de los torneos más importantes organizados por la Unión Panamericana de Taekwondo y tiene categoría G4, lo que significa que otorga puntos importantes para el ranking mundial de World Taekwondo. La competencia reunió a cerca de 200 atletas y técnicos de 17 países de América, incluyendo selecciones de Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Perú y Argentina, entre otros, en lo que fue una de las ediciones más competitivas de la historia del certamen continental.

Los resultados de Higueros en Río de Janeiro se suman a los logros cosechados apenas días antes en Londres, donde conquistó cuatro medallas en el London Open y el WT President’s Cup Europe. La guatemalteca, reconocida como la Mejor Atleta Femenina de Poomsae 2025 del continente y actualmente tercera en el ranking mundial, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva con actuaciones de altísimo nivel en las competencias internacionales más prestigiosas de su disciplina.

Alejandra apunta a Los Ángeles 2028

La preparación de Alejandra Higueros está enfocada en los objetivos más importantes de su calendario deportivo. En el corto plazo, la guatemalteca tiene en la mira los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en julio, donde buscará sumar más preseas para Guatemala en representación del poomsae chapín que ha demostrado estar entre los mejores del continente.

Con su constancia y nivel de rendimiento, Higueros también proyecta su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el poomsae podría tener representación si el Comité Olímpico Internacional ratifica su inclusión en el programa olímpico.

Los resultados de la guatemalteca en las últimas semanas, con medallas en Londres y ahora en Río de Janeiro, confirman que está en el camino correcto para posicionarse como una de las grandes candidatas a representar al continente americano en la máxima cita del deporte mundial.