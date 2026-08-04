Así le fue a Sergio Chumil en el arranque de la Vuelta a Burgos 2026

La Vuelta a Burgos 2026 comenzó con una etapa intensa entre Gumiel de Izán y la ciudad de Burgos, donde el guatemalteco Sergio Chumil volvió a demostrar su regularidad con el Burgos Burpellet BH.

En una jornada marcada por el fuerte ritmo del pelotón y la exigente subida final al Alto del Castillo, Chumil completó el recorrido sin ceder tiempo significativo frente a las principales favoritas de la clasificación general, por lo que mantuvo intactas sus aspiraciones de cara a las etapas de montaña. La ciclista nacional finalizó a 38 segundos de la líder de la competencia.

El protagonismo inicial fue para su compañero, el neozelandés Josh Burnett, quien integró la escapada del día y obtuvo el premio de la combatividad. Mientras tanto, Chumil corrió con inteligencia dentro del grupo principal, evitó contratiempos en los momentos más delicados de la etapa y cruzó la meta junto con varios de sus compañeros, sin perder terreno importante respecto de los aspirantes al título.

La llegada al Castillo de Burgos estuvo marcada por la lucha por las posiciones y por la caída del uruguayo Eric Fagúndez en la curva de entrada al ascenso final.

En ese contexto, Chumil mostró concentración y fortaleza para superar una etapa nerviosa y cumplir el objetivo de mantenerse cerca de los principales candidatos de la carrera. Su actuación reafirma su condición de una de las principales cartas del Burgos Burpellet BH para buscar posiciones destacadas en la clasificación general.

La segunda etapa llevará al pelotón de Cilleruelo de Arriba a Valpuesta, con paso por la exigente Sierra de la Demanda, en un recorrido que ofrecerá la primera gran oportunidad para los escaladores. Ese perfil favorece las condiciones de Sergio Chumil, quien podrá medir fuerzas con varios de los mejores escaladores del pelotón.

El guatemalteco afrontará una jornada clave con el objetivo de consolidarse como uno de los principales referentes de su equipo y dar un paso importante en la lucha por los puestos de honor de la Vuelta a Burgos.