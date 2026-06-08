Atletismo guatemalteco celebra siete títulos regionales en Nicaragua en el camino a Santo Domingo 2026

Guatemala cerró su actuación en la edición 36 del Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, disputado en Managua, Nicaragua, con una destacada cosecha de 13 medallas: siete de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

Los atletas guatemaltecos se encuentran en la recta final de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que darán inicio el 24 de julio. Competiciones como la celebrada en Managua les permiten medir su nivel competitivo de cara al segundo evento del ciclo olímpico.

Entre las figuras de las jornadas del sábado y domingo destacó Thelma Fuentes, quien se adjudicó la medalla de oro en salto triple con una marca de 12.68 metros, seguida por la también guatemalteca Danisha Chimilio Ávila, quien obtuvo la plata con un registro de 12.32 metros.

Fuentes llegaba al certamen tras conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Mayores Lima 2026, en la prueba de salto triple, donde alcanzó una marca de 13.17 metros.

También sobresalió la actuación de Mariandreé Chacón, quien conquistó el oro en los 100 y 200 metros planos. En la primera distancia se impuso con un tiempo de 11.66 segundos y en la segunda se quedó con el título al registrar 23.85 segundos. Ahora, la corredora zacapaneca enfocará su preparación en su participación en Santo Domingo 2026.

A finales de mayo, Chacón mejoró los récords nacionales de los 100 y 200 metros planos durante una competencia en Estados Unidos. En los 100 metros registró un tiempo de 11.51 segundos, mientras que en los 200 metros estableció una nueva marca nacional de 23.44 segundos.

Los otros oros fueron conquistados por Heidy Alicia Villegas Marroquín en los 10,000 metros planos (34:39.72), Marcos Renaldo Cruz Pérez en los 3,000 metros con obstáculos (9:08.78), Sandra Raxón en los 5,000 metros (16:59.96) y Billy López en lanzamiento de martillo (34.03). Además, López sumó una medalla de bronce en lanzamiento de disco.

Las medallas de plata llegaron por medio de Danisha Chimilio Ávila en salto triple (12.32 m), Leonel Eugenio Rivas en lanzamiento de jabalina (58.35 m), Franklin Álvarez en los 10,000 metros planos (31:58.18) y en los 5,000 metros planos (15:06.24), así como Denceel Álvarez en salto de altura (1.96 m).

Los otros bronces fueron obtenidos por Leonel Rivas en lanzamiento de bala (13.88 m) y Billy López en lanzamiento de disco.

Además, los marchistas guatemaltecos tuvieron participación en la media maratón marcha de exhibición, donde Erick Barrondo registró un tiempo de 1:35:46.98, Jhoshua Monterroso completó el recorrido en 1:37:07.70 y Yaquelin Teletor finalizó con una marca de 1:46:04.79.