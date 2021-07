“¡Ay, no! Yo no puedo”, el relato de cómo vivió la madre de Kevin Cordón el triunfo

“¡Ay, no! Yo no puedo. No lo vi jugar ni cuando practicaba en el gimnasio de aquí, de patojo”. Doña Dora podría ser una típica madre de Zacapa. “Canche”, la llama con cariño su esposo, aunque su tez y el color de su cabello no resaltan especialmente sobre el de sus vecinas. Lleva bota y muletas por una lesión.