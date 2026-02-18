Brillante jornada para Guatemala: Sofía Álvarez, Nicole Díaz y Luciana Mejía brillan en torneo internacional de tenis

La competencia arrancó con intensidad desde las primeras horas del día, cuando a las 9.00 iniciaron los partidos de dobles. Desde ese momento quedó claro que sería una jornada vibrante, marcada por grandes actuaciones y emocionantes encuentros para los representantes guatemaltecos.

La guatemalteca Sofía Álvarez abrió la actividad con una destacada actuación imponiéndose con autoridad ante Arianna Deb-Baruah, de Canadá. Álvarez mostró solidez desde el inicio y cerró el encuentro con parciales de 6-3 y 6-2, avanzando con firmeza a la siguiente ronda.

En dobles femeninos, la dupla integrada por Nicole Díaz y Luciana Mejía protagonizó uno de los partidos más intensos del día. Aunque las guatemaltecas cedieron el primer set 4-6 ante Isabella Giraldo (Colombia) y Briana Houlgrave (Bahamas), reaccionaron con determinación para llevarse el segundo 6-4. El duelo se definió en un dramático match tiebreak, donde Díaz y Mejía sellaron la remontada con marcador de 11-9.

El cierre femenino también dejó un resultado contundente: Sofía Álvarez, en compañía de la estadounidense London Evans, venció con autoridad a Ambra Marsiletti (Argentina) y Eva Haberjan (Estados Unidos) por 6-1 y 6-2, confirmando una excelente jornada para la delegación guatemalteca.

Triunfo en dobles masculinos

En la rama masculina, el guatemalteco Gianluigi Martini formó pareja con Patrick Mactaggart, de Bahamas, para enfrentar a los colombianos Felipe Buriticá y Alex Pérez. En un duelo parejo y de gran nivel, Martini y Mactaggart lograron imponerse con parciales de 6-3 y 7-5, avanzando a la siguiente fase del torneo.

Lo que sigue

La actividad continuará el miércoles, cuando se disputen los octavos de final en singles, tanto en la rama femenina como en la masculina, además de los cuartos de final en la modalidad de dobles.

La delegación guatemalteca llega con impulso, confianza y grandes posibilidades de avanzar aún más en esta competencia internacional.