César Guavita del Movistar Best PC remata al final y gana la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026

César David Guavita del equipo Movistar Best PC se impuso este jueves 30 de abril en la segunda etapa de la Vuelta Ciclística Bantrab 2026, disputada entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, en un recorrido de 119.3 kilómetros.

El colombiano cruzó la meta con un tiempo de 3:12:49 y asumió el liderato de la clasificación general con 5 horas y 57 minutos acumulados, seguido de cerca por Wilson Peña y Yesid Alberto Pira con el mismo tiempo, en lo que fue una etapa marcada por el calor intenso y la actividad constante de los fugados. "Una etapa dura, calurosa. Tenemos un equipo muy fuerte, estoy muy contento con mi equipo y con Dios", expresó Guavita tras cruzar la meta.

Durante gran parte del recorrido, un grupo de cuatro ciclistas se escapó del pelotón y protagonizó la acción ofensiva de la jornada, siendo los mismos que destacaron en las metas volantes a lo largo de la etapa. Henry Sam, Christopher Díaz, Esdras Morales y Nixon Rosero animaron la carrera desde los primeros kilómetros, disputándose los puntos disponibles en las tres metas volantes y los premios de montaña. En los kilómetros finales, la fuga se redujo a dos ciclistas, Nixon Rosero y Esdras Morales, antes de que el pelotón retomara el control y Guavita se impusiera en el sprint final.

El guatemalteco Mardoqueo Vásquez del equipo Hino-One-La-Red fue el mejor representante del país en la etapa. Sin embargo, el protagonismo para Guatemala llegó a través de Henry Sam, quien lideró las metas volantes de la jornada con 11 puntos.

Metas volantes

Primera meta volante — Kilómetro 39:

Henry Sam 5 pts

Christopher Díaz 3 pts

Esdras Morales 1 pt

Segunda meta volante — Kilómetro 29:

Henry Sam 5 pts

Christopher Díaz 3 pts

Nixon Rosero 1 pt

Tercera meta volante — Kilómetro 88:

Esdras Morales 5 pts

Nixon Rosero 3 pts

Henry Sam 1 pt

Con Guavita al frente de la clasificación general, la Vuelta Bantrab 2026 llega a su ecuador con el liderato abierto y varios corredores igualados en tiempo, lo que garantiza que cualquier movimiento en las próximas etapas puede cambiar radicalmente el panorama general de la competencia.

Clasificación general

César David Guavita — 5:57:00 Pina Wilson Alberto Yesid Alberto Pira Sebastián Castaño Hugo Jonathan Sebastián Vásquez Mardoqueo Vásquez Kevin David Castillo

La tercera etapa de la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 arrancará este viernes a las 10:00 AM, con un nuevo recorrido que promete emociones y nuevos protagonistas en una competencia que sigue ganando intensidad jornada a jornada.