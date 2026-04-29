Kevin Castillo de Orgullo Paisa es el ganador de la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026

La primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 quedará en marcada por dos sucesos: la caída masiva que interrumpió el inicio y la victoria del colombiano Kevin Castillo del equipo Orgullo Paisa.

Kevin Castillo, originario de Risaralda, Colombia, se impuso en la etapa con un tiempo de 3:44:52, tras vencer en el sprint final a Juan Diego Hoyos y Fabricio Martínez, quienes finalizaron segundo y tercero. Con este resultado, el colombiano no solo ganó la jornada, sino que también asumió el liderato de la clasificación general, de regularidad y de metas volantes, lo que lo convierte en el principal protagonista del arranque de la competencia.

La jornada estaba programada para las 9 horas desde el Lago de Amatitlán, pero el accidente provocado por un motorista que ignoró las indicaciones de seguridad obligó a neutralizar la carrera y redefinir el punto de partida oficial. La etapa arrancó finalmente alrededor de las 11:00 AM desde El Florido, Aceituno, Escuintla, en el kilómetro 43 del recorrido original, por lo que la distancia oficial quedó en 118.8 kilómetros con destino a Retalhuleu.

El mejor representante guatemalteco en la clasificación general fue Manuel Oseas Rodas, quien cruzó la meta con un tiempo de 3:45:04, a tan solo 12 segundos del ganador.

La etapa contó con tres metas volantes, aunque la primera fue anulada por los incidentes de la jornada, por lo que solo se disputaron dos. En el premio de montaña en el Alto de Mazatenango el guatemalteco Bayron Guama del Movistar PC se adjudicó el único punto disponible en esa categoría.

Metas volantes y premio de montaña

Primera meta volante: anulada

Segunda meta volante: Kevin Castillo 5 pts, Sebastián Castaño 3 pts, Jorge Castiblanco 1 pt

Tercera meta volante: Christopher Díaz 5 pts, Bayron Guama 3 pts, Manuel Rodas 1 pt

Premio de montaña — Alto de Mazatenango: Bayron Guama (Movistar PC)

En el premio de montaña en el Alto de Mazatenango, Bayron Guama del Movistar PC se adjudicó el único punto disponible en esa categoría. (Foto Prensa Libre: Federación Nacional de Ciclismo.

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el incidente ocurrido en los primeros kilómetros y anunció acciones concretas. El organismo confirmó que iniciará los procesos legales correspondientes para esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades que en derecho correspondan, señalando que el incidente fue provocado por un motorista que hizo caso omiso a las indicaciones de las autoridades encargadas del resguardo y seguridad del evento.

La Federación reiteró su compromiso con la seguridad de todos los participantes y anunció que continuará trabajando de la mano con las autoridades para fortalecer los protocolos de seguridad en futuros eventos. El caso más preocupante fue el del ciclista quetzalteco Carlos Acabajón, quien resultó el más afectado y fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica de urgencia, mientras la competencia continuaba su desarrollo con los corredores que lograron retomar la carrera desde El Florido, Aceituno, Escuintla.