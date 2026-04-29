Federación de Ciclismo iniciará proceso legal por caída masiva en la Vuelta Bantrab 2026

La quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 quedó marcada este miércoles 29 de abril por una caída masiva que interrumpió la primera etapa en los primeros kilómetros del recorrido desde Amatitlán.

El incidente fue provocado por un motorista que ignoró las indicaciones de las autoridades encargadas del resguardo y seguridad del evento, cruzándose ante el pelotón y generando un accidente en cadena que involucró a numerosos ciclistas y personal de medios de comunicación presentes en la carrera.

Varios competidores resultaron lesionados y debieron abandonar la competencia, siendo el ciclista Carlos Acajabón el más afectado de la caída, ocurrida aproximadamente en el kilómetro 41 del recorrido. Acabajón fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica de urgencia, mientras otros corredores también requirieron asistencia en el lugar del incidente antes de que la carrera fuera neutralizada.

Tras evaluar la situación, las autoridades de la carrera decidieron anular el tramo recorrido desde Amatitlán hasta el punto del incidente, así como la primera volante del certamen. La primera etapa oficial de la Vuelta Bantrab 2026 arrancó desde El Florido, Aceituno, Escuintla, en el kilómetro 43 del recorrido original, por lo que la etapa quedó con una distancia oficial de 118.8 kilómetros hasta la meta en Retalhuleu.

La Federación tomará acciones legales

Ante lo ocurrido, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el incidente y anunció medidas concretas. "De acuerdo con la información preliminar, el suceso se originó a raíz de la presencia de un motorista en la vía de competencia, quien hizo caso omiso a las indicaciones de las autoridades encargadas del resguardo y seguridad del evento", señaló el organismo en su comunicado.

La Federación también confirmó que iniciará los procesos legales correspondientes para esclarecer los hechos. "Iniciaremos los procesos legales correspondientes para esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades que en derecho correspondan, en resguardo de la integridad de los atletas y del desarrollo seguro de nuestras competencias", indicó el comunicado oficial del organismo rector del ciclismo guatemalteco.

La Federación reiteró su compromiso con la seguridad de todos los participantes y anunció que continuará trabajando de la mano con las autoridades para fortalecer los protocolos de seguridad en futuros eventos.