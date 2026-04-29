Vuelta Bantrab 2026: ciclistas lesionados en caída masiva en el km 41 de la Autopista Palín-Escuintla

Este miércoles 29 de abril arrancó la quinta edición de la Vuelta Ciclística Bantrab 2026, con recorrido desde el lago de Amatitlán.

En esta edición participan 96 corredores de 16 equipos; sin embargo, el recorrido se interrumpió por una caída masiva, que quedó captada en video.

De acuerdo con la información preliminar, varios ciclistas fueron trasladados para recibir asistencia médica.

Tras ser atendida la emergencia, se reanudó la competencia con los ciclistas que no resultaron perjudicados durante el incidente.

Según los narradores, un motorista habría provocado la caída masiva de ciclistas, quienes cayeron en el asfalto, donde recibieron atención.

Algunos de los afectados sufrieron golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. La caída se registró en el kilómetro 41 de la Autopista Palín-Escuintla.

El ciclista quetzalteco Carlos Acajabón resultó ser el más afectado por un golpe en la cabeza.

Para ver más: EN VIVO | Vuelta Bantrab 2026 interrumpida por caída masiva en los primeros kilómetros de la primera etapa

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala en un comunicado lamentó el incidente en el cual se vieron involucrados ciclistas y personal de medios de comunicación.

De acuerdo con la información preliminar, el suceso se originó a raíz de la presencia de un motorista en la vía de competencia, quien hizo caso omiso a las indicaciones de las autoridades encargadas del resguardo y seguridad del evento, generando una situación de riesgo que derivó en el accidente.

La Federación afirmó que iniciará los procesos legales correspondientes para esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades que en derecho correspondan, en resguardo de la integridad de los atletas y del desarrollo seguro de la competencia.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos los participantes y continuaremos trabajando de la mano con las autoridades para fortalecer los protocolos en futuros eventos”, añadió.

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