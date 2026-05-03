César Guavita se corona campeón de la Vuelta Bantrab 2026 y José Urián gana la etapa final

César David Guavita del Team Best PC se coronó este domingo campeón de la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 con un tiempo acumulado de 15:05:28, cerrando una competencia de cinco etapas donde demostró ser el corredor más completo y consistente del pelotón internacional.

La etapa final, conocida como la vuelta de los campeones, se disputó en el circuito capitalino de Bantrab Reforma con 20 vueltas y 100 kilómetros de recorrido, arrancando a las 7:30 AM y concluyendo alrededor de las 10:00 AM en una jornada que quedará grabada en la historia del ciclismo guatemalteco.

José Misael Urián del equipo Sistecredito se llevó el triunfo de la etapa final con un tiempo de 2:08:56, sumando su segunda victoria consecutiva tras la que obtuvo en la cuarta jornada entre Salcajá y Patzicía. Fabricio Martínez del Arenas Tlax Mex y Aidan Sebel del Momentum Racing completaron el podio con el mismo tiempo que el ganador, en lo que fue una etapa que se definió en el sprint final del circuito capitalino.

José Misael Urián del equipo Sistecredito se llevó el triunfo de la etapa final con un tiempo de 2:08:56. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

La Vuelta Bantrab 2026 arrancó el miércoles 29 de abril con una primera etapa marcada por la caída masiva provocada por un motorista que ignoró las indicaciones de seguridad en los primeros kilómetros desde Amatitlán, lo que obligó a neutralizar la carrera y redefinir el punto de partida oficial desde El Florido, Aceituno, Escuintla. Desde esa jornada inaugural, Kevin Castillo del Orgullo Paisa emergió como el sprinter más en forma de la competencia al ganar la primera y tercera etapa, mientras que César Guavita tomó el liderato tras la segunda etapa en San Rafael Pie de la Cuesta y lo mantuvo con solidez hasta la etapa final en Ciudad de Guatemala.

La quinta edición de la Vuelta Bantrab confirmó el dominio del ciclismo colombiano en la competencia guatemalteca, con varios equipos del país cafetero acaparando los principales premios individuales y de clasificación. Sin embargo la participación guatemalteca dejó momentos destacados. Mardoqueo Vásquez se consolidó como el mejor ciclista chapín de la competencia al cerrar en la séptima posición de la clasificación general.

Clasificación general final

César David Guavita (Team Best PC) — 15:05:28 Yesid Albeiro Pira (Hino-One-La Red-S) — +0:05 Wilson Estiven Peña (Team Sistecredito) — +0:08 Sebastián Castaño (Team Sistecredito) — +0:11 Yeison Reyes (Orgullo Paisa) — +0:14 Kevin David Castillo (Orgullo Paisa) — +0:22 Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La Red-S) — +0:29

Premios individuales

Campeón general: César David Guavita (Team Best PC)

Ganador última etapa: José Misael Urián (Sistecredito)

Clasificación de montaña: Nixon Rosero (Ecuador — Movistar PC)

Clasificación de regularidad: Kevin Castillo (Orgullo Paisa)

Clasificación de metas volantes: Henry Sam (Decorabaños Bantrab)

Mejor guatemalteco: Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La Red-S)

Con el cierre de la quinta edición, la Vuelta Bantrab 2026 ratifica su lugar en el calendario ciclístico regional como una de las competencias más atractivas de Centroamérica. Desde su primera edición en 2022, el certamen ha crecido en nivel competitivo y convocatoria internacional, consolidándose como una plataforma importante para el ciclismo guatemalteco y centroamericano de cara a las próximas temporadas.