Kevin Castillo gana la tercera etapa y firma su segunda victoria en la Vuelta Bantrab 2026

Kevin Castillo volvió a brillar en la Vuelta Bantrab 2026. El colombiano de 24 años del equipo Orgullo Paisa, ganador de la primera etapa, repitió el triunfo este viernes 1 de mayo en la tercera jornada disputada en el circuito de la Autopista Los Altos de Quetzaltenango, cerrando las once vueltas del recorrido de 132 kilómetros con un tiempo de 3:14:55.

La etapa arrancó a las 10:00 AM en el Día del Trabajo, hora más tarde de lo habitual, con el pelotón recorriendo las calles de la ciudad quetzalteca en una jornada que tuvo como escenario uno de los circuitos más emblemáticos del ciclismo guatemalteco.

La etapa estuvo marcada por una fuga protagonizada por Nicolás Paredes y David Gómez, quienes se escaparon del pelotón durante las primeras vueltas y animaron la carrera desde adelante. Sin embargo, Paredes pinchó en la octava vuelta y fue alcanzado por el pelotón, dejando a David Gómez como único fugado con ventaja sobre el grupo principal. El guatemalteco José David Canastuj tuvo un momento de protagonismo al separarse del pelotón en las últimas vueltas intentando acercarse a los fugados, en una acción que generó expectativa entre la afición local pero que finalmente no le alcanzó para disputar el triunfo de etapa.

Castillo se mantuvo constante a lo largo de las once vueltas que componen el circuito y en el sprint final demostró por qué ha sido uno de los mejores velocistas de la competencia, superando a Juan Diego Hoyos en segunda posición y al líder general César Guavita en tercera.

Clasificación general tras la tercera etapa

César David Guavita — 9:12:35 Wilson Estiven Peña — +8 seg Yesid Albeiro Pira — +10 seg Sebastián Castaño — +11 seg Yeison Sebastián Reyes — +14 seg Mardoqueo Vásquez — +23 seg Kevin David Castillo — +26 seg

El guatemalteco Mardoqueo Vásquez se mantiene en la sexta posición de la clasificación general a 23 segundos del líder, siendo el mejor representante chapín en la tabla acumulada de la Vuelta Bantrab 2026. El líder César Guavita del Movistar Best PC mantiene el suéter de líder con una ventaja que sigue siendo mínima sobre sus perseguidores, lo que garantiza que las dos etapas finales serán decisivas para definir al campeón de la quinta edición de la competencia.