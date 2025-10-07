Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos responde a Yamil Bukele sobre la falta de información

Deporte Nacional

Previo a la juramentación de los atletas guatemaltecos que participarán en los Juegos Centroamericanos, comité organizador responde al presidente de Indes Yamil Bukele.

Herberth Marroquín

Comité Organizador responde a Yamil Bukele

Comité Organizador responde a Yamil Bukele.

A menos de dos semanas del inicio de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Yamil Bukele, expresó públicamente su inconformidad por la organización de los Juegos, luego de que el lunes, a través de sus redes sociales, manifestara:

“A pocos días de este magno evento, no tenemos certeza sobre mucha información valiosa y privilegiada para toda la delegación, previa a su viaje. Además, no se cuenta con toda la información de las competencias a realizarse.”

Este martes, durante una conferencia previa a la juramentación de los atletas guatemaltecos que participarán en los Juegos Centroamericanos a celebrarse del 18 al 30 de octubre el gerente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Gerardo Estrada, respondió a las declaraciones publicadas por el presidente del Indes, Yamil

Estrada señaló: “Hay desinformación entre El Salvador, porque aquí se han tenido reuniones con los jefes de las carteras de misión, con el comité organizador y con otros que estamos involucrados en la organización de estos juegos.

También agregó: “Creo que prácticamente no es falta de información entre ellos, eso es mi criterio. Pero aquí toda la información se ha dado, todo el apoyo se les ha brindado, y si alguien salió con un tuit de esa naturaleza, será un problema entre el país.”

En estos Juegos Centroamericanos participarán atletas de toda la región, que competirán en 40 deportes y 54 disciplinas. Este evento marcará el inicio del ciclo olímpico, que continuará con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, seguirá con los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y culminará con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Herberth Marroquín

