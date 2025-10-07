Yamil Bukele, presidente del Indes, comparte su inconformidad por la organización de los Juegos Centroamericanos 2025

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Yamil Bukele, se refirió el lunes 6 de octubre, a través de sus redes sociales, al estado actual de la organización de los Juegos Centroamericanos del 2025, que se disputarán en Guatemala del sábado 18 al jueves 30 de octubre.

Yamil expresó: “Desde el Indes queremos expresar nuestra preocupación por el estatus actual de la organización de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, programados del 18 al 30 de octubre”, mencionó.

También añadió: “A pocos días de este magno evento, no tenemos certeza sobre mucha información valiosa y privilegiada para toda delegación, previa a su viaje. Además, no se cuenta con toda la información de las competencias a realizarse”.

Asimismo, manifestó su inquietud por la falta de datos relevantes, indicando: “Le deseo lo mejor al comité organizador de este gran reto, pero es importante que, en las próximas horas, todos los países involucrados recibamos la información relevante y de peso para poder estar tranquilos ante esta real preocupación que sentimos por la participación de nuestro contingente”.

Para finalizar, reiteró el respaldo a los atletas salvadoreños: “Reiteramos también el apoyo a nuestros atletas y al Comité Olímpico de El Salvador, esperando que comprendan nuestra posición, ya que están en juego muchas cosas”.

A pocos días del inicio de los Juegos

Las justas están por comenzar, con atletas de toda la región que competirán en 42 deportes y 56 disciplinas. Este evento marcará el inicio del ciclo olímpico, que continuará con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana (2026), los Juegos Panamericanos en Lima, Perú (2027), y culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sede de los Juegos Centroamericanos

El epicentro del certamen será la ciudad de Guatemala, donde se desarrollará la mayoría de las actividades deportivas. Sin embargo, el estadio Doroteo Guamuch Flores, principal instalación deportiva del país, no estará disponible, ya que continúa en remodelación desde enero.

También habrá subsedes en los departamentos de Sacatepéquez, Alta Verapaz, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Totonicapán, Baja Verapaz, Huehuetenango y Jalapa.

Ceremonia de juramentación de los atletas guatemaltecos

Este martes 7 de octubre, a las 10.00 horas, se llevará a cabo la ceremonia de juramentación de los atletas guatemaltecos que participarán en el evento más importante del país en el 2025. La actividad se realizará en el gimnasio Teodoro Palacios Flores.