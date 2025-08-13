Dalia Soberanis logra histórico bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

Con este logro, Soberanis se une a la selecta lista de medallistas guatemaltecos en Juegos Mundiales, junto a Gaby Martínez, plata en ráquetbol en el 2022, y Sofía Granda, campeona en boliche en el 2001.

La patinadora conquistó el bronce en la prueba de Sprint 100 metros, tras superar con autoridad las rondas preliminares. Su clasificación a la final le aseguró un lugar en el podio, donde solo cuatro atletas disputaron las medallas.

En la gran final, Soberanis registró un tiempo de 11.275 segundos, compartiendo honores con la salvadoreña Ivonne Nóchez (oro, 10.702) y la francesa Haila Brunet (plata, 10.742).

Conocida por su constancia, disciplina y seguridad en cada competencia, Dalia ha ido tejiendo una trayectoria que engrandece al deporte guatemalteco. Además de brillar en patinaje sobre ruedas, también ha incursionado en el patinaje sobre hielo, demostrando su versatilidad y espíritu competitivo.

A lo largo de su carrera, ha sumado múltiples títulos centroamericanos, medallas panamericanas y participaciones en campeonatos mundiales, siendo reconocida como una de las patinadoras más veloces de América.

Su bronce en Chengdu es el resultado de años de preparación, sacrificio y una determinación inquebrantable, que la mantiene firme en su objetivo de seguir poniendo en alto el nombre de Guatemala.

Dalia Soberanis vuelve a demostrar su nivel en los Juegos Mundiales de Chengdú. (Foto COG).

Entre los mejores resultados de Dalia Soberanis en lo largo de su carrera están el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla (Colombia), en el 2018, en patinaje de velocidad. Fue la primera guatemalteca en ganar un oro en patinaje en la historia de estos juegos.

En los Juegos Panamericanos, Lima, Perú, conquistó las medallas de plata y bronce.

