Djokovic asegura haber sido bien recibido por otros tenistas en Dubái

“He vuelto a entrenar durante dos semanas y media, tres semanas. Lo estoy disfrutando. Me gusta el juego, solo me gusta golpear la pelota de tenis, así que no fue muy difícil para mí agarrar la raqueta” indicó Djokovic, que aspira a su sexto título en Dubái.

“Sabiendo que vendría a Dubái, tenía algo en lo que trabajar, tenía un objetivo. Así que ahora que estoy aquí, puedo decir que estoy preparado y entusiamado con la idea ded jugar de nuevo en el circuito”, abundó.

El poseedor de 20 títulos de Grand Slam estará aún más motivado ya que es consciente de que su corona de número uno del mundo está en juego esta semana. Su perseguidor, el ruso Daniil Medvedev, podría arrebatárselo si gana el torneo de Acapulco, independientemente del resultado de Djokovic en Dubai.

“Se merece ser el número 1“, aseguró. “Si sucede esta semana, seré el primero en felicitarlo“, concluyó el serbio.

