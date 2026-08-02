Dobladas San Carlos se coronó campeón centroamericano del Torneo de Clubes de Futsal de la Uncaf 2026

Dobladas San Carlos escribió una página memorable para el futsal guatemalteco al proclamarse campeón del Torneo de Clubes Campeones de Futsal de la Uncaf 2026. El equipo nacional aseguró el título tras vencer con autoridad 3-0 a AD San Jacinto de El Salvador en el Domo Gerardo Paiz de Mixco.

El certamen reunió durante cinco días a los clubes campeones de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Bajo el formato de todos contra todos, cada equipo disputó cuatro partidos en busca del título regional.

El conjunto guatemalteco completó una campaña sobresaliente al finalizar en el primer lugar con nueve puntos y una diferencia de goles de +7. Su regularidad a lo largo del torneo le permitió superar a sus principales rivales y levantar el trofeo.

Bryan Santizo abrió el marcador en el partido decisivo frente a AD San Jacinto y encaminó la victoria. En la segunda mitad, Pablo González amplió la ventaja y Jean Carlo Alarcón sentenció el encuentro con el tercer tanto.

Sporting FC de Costa Rica también terminó el torneo con nueve puntos, pero quedó en el segundo lugar por el criterio de desempate. De esa manera, Dobladas San Carlos se quedó con el campeonato centroamericano.

En el otro encuentro de la jornada final, SC Catanos Jr de Nicaragua goleó 8-1 al Club Independiente de Honduras. Alexander Camacho lideró la ofensiva con un doblete y fue una de las figuras del triunfo nicaragüense.

Con este resultado, Dobladas San Carlos confirmó su dominio en la competencia y se consolidó como el mejor club de futsal de Centroamérica en la edición 2026. El título representó un logro histórico para el equipo y un motivo de orgullo para el deporte guatemalteco.