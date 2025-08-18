Faberson Bonilla se cuelga el bronce en los 200 metros velocidad en el patinaje en Asunción

Faberson Bonilla, seleccionado de patinaje sobre rueda, cerró en la tercera posición en los 200 metros contra meta de velocidad y con ello aportó la décima presea para Guatemala en las justas que se llevan a cabo en Paraguay.

Bonilla llegó a los juegos de Asunción como abanderado de la delegación de 122 atletas que están compitiendo en los juegos que reúne a deportistas juveniles del continente americanos.

La competencia de los 200 metros contra meta velocidad fue ganada por Santiago Vásquez, de Colombia, con un tiempo de 17.724, seguido del estadounidense Jacob Melton, con 17.869 y el guatemalteco Bonilla fue tercero con 18.060.

En otros resultados, Rubí Rivera, también de Guatemala, concluyó en el sexto lugar en los 200m contra meta femenino del patinaje de velocidad con marca de 19.520.

Después de 10 días de competencias en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, Guatemala suma 10 medallas distribuidas con 5 oros, 3 de plata y 2 de bronce con la ganada este lunes por Bonilla.

El patinador guatemalteco Faberson Bonilla se ha consolidado como una de las grandes figuras del patinaje de velocidad en la región y el mundo, gracias a una serie de resultados históricos que lo colocan entre los mejores de su disciplina.

En el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2023, celebrado en Italia, Bonilla se proclamó doble campeón juvenil, al conquistar las pruebas de 100 y 200 metros sprint, demostrando su explosividad y confirmando el crecimiento del patinaje guatemalteco en la escena internacional.

Faberson Bonilla en el momento que ingresa a la meta en los 200 metros contra meta. (Foto COG).

Un año antes, en los World Skate Games de Argentina 2022, el velocista chapín ya había dado señales de su potencial al colgarse la medalla de oro en los 100 metros sprint junior y sumar un bronce en la prueba de One Lap, además de un destacado cuarto lugar en los 200 metros contrarreloj.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, el deportista originario de Puerto Barrios, Izabal, se adjudicó la presea de oro en la prueba de patinaje 100 metros sprint (9.888 segundos).