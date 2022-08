Fernando Palomo: “Una suspensión de COI puede llevar a muchas federaciones que repliquen la medida y no reconozcan a sus deportistas”

El deporte olímpico está a 14 días de que concluya el plazo dado por el COI y solo se ha conocido la postura de un grupo de atletas que solicitaron a la CC desistir de su decisión, mientras que los magistrados emitieron un comunicado asegurando que ellos no aceptan presiones.

“No me quiero anticipar, pero una suspensión de COI puede llevar a muchas federaciones que repliquen la medida y no reconozcan a sus deportistas. FIFA no se ha pronunciado, pero me imagino que en su momento lo hará”, agregó el periodista deportivo.

Resaltó que algunas personas piensan que no existe la Carta Olímpica “y están equivocadas, no es ninguna mentira. La carta rige los principios fundamentales del olimpismo y es en la que se basan todas las federaciones y atletas”.

Seriedad

Añadió que las autoridades deben sentarse para resolver la situación y no tomarse a la ligera la fecha de plazo —31 de agosto— porque el Comité Olímpico Internacional no va a dudar en suspender el deporte.

“Han suspendido ya a un comité olímpico gigantesco como lo es India, y no le va a importar hacerlo con Guatemala, un comité pequeño”, resaltó.

El COI suspendió a India en el 2012 por una situación similar que la que afronta Guatemala, donde el presidente fue electo por los estatutos del COI y no por las leyes del Gobierno.

La suspensión en ese momento implicó la cancelación del financiamiento de los programas y la prohibición para los atletas de participar con la bandera de su país.

Diálogo

Palomo, de nacionalidad salvadoreña, considera que lo importante en este tipo de situaciones es el dialogo. “Hay que pensar en la cordura. La política en el deporte debe existir. Es necesario sentarse y conseguir acuerdos”, dijo.

“Hay caprichos personales y, evidentemente, una intención de control que el movimiento olímpico no merece”, apuntó.

El problema comenzó hace 11 meses, con las elecciones. Durante este tiempo se ha vivido una batalla legal que terminó en la Corte de Constitucionalidad.

El COG modificó sus estatutos, creó una comisión electoral y efectuó un nuevo proceso, el 24 de marzo último, que dio como ganador a Gerardo Aguirre en Asamblea. Las elecciones fueron avaladas por el COI.

