Francisco Arredondo conquista el desierto de Arabia Saudita: el guatemalteco finaliza su Dakar número 17

Francisco Arredondo volvió a vencer al desierto de Arabia Saudita. El piloto guatemalteco de motocicletas finalizó este sábado con éxito el Rally Dakar 2026 tras completar las 13 etapas disputadas en la división Rally2, consolidando su decimoséptima participación en la carrera más dura del mundo.

El corredor nacional cruzó la meta en el puesto 70 de la clasificación general con un tiempo acumulado de 86:50.57 horas, quedando a 34:52.58 horas del ganador absoluto, el esloveno Toni Mulec. El triunfador de la categoría es compañero de Arredondo en el BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen.

La misión estaba cumplida. En el Dakar, todos los pilotos llegan con un objetivo principal: finalizarlo. Esta prueba es reconocida mundialmente como la carrera más difícil debido a sus condiciones extremas, tiempo de duración y lo exigente de las etapas que ponen a prueba tanto la capacidad física como mental de los competidores.

Casi 8 mil kilómetros de pura exigencia

Los participantes recorrieron aproximadamente 8 mil kilómetros de competencia entre enlaces y especiales cronometradas. Todos los corredores tuvieron que superar estas distancias para alcanzar la gloria en Yanbu, la localidad donde concluyó el rally este 2026.

"El Dakar es un sueño, luego una pesadilla, y después nuevamente un sueño", así definió Arredondo a esta competencia que finalizó este sábado 17 de enero. Curiosamente, hace exactamente 20 años, el piloto guatemalteco concluyó su primer Rally Dakar en la misma fecha.

"Estoy muy feliz de estar aquí, en el Mar Rojo, un día lindísimo. Se terminó la competencia, fue un Dakar largo para mí, pero aquí estamos, feliz por estar aquí, porque Guatemala está en la meta, y compartir con todos esta alegría", expresó el piloto nacional tras cruzar la línea de llegada.

La mejor etapa individual en la última jornada

Arredondo cerró su participación con su mejor actuación del rally. El guatemalteco finalizó la etapa 13 y final en el puesto 58, el mejor resultado logrado en esta edición del Dakar, quedando a 25:08 minutos del ganador del día.

El triunfador de la última especial fue el sudafricano Michael Docherty, quien también es compañero de Francisco en el BAS World KTM Racing Team. El africano demostró su velocidad en la jornada definitiva para cerrar con una victoria de etapa.

En la clasificación final de Rally2, el guatemalteco ocupó la posición 70 con el tiempo total mencionado. Completar las 13 etapas representa un logro importante considerando la dificultad extrema del Rally Dakar y los miles de kilómetros recorridos en condiciones adversas.

¿Habrá Dakar número 18?

Francisco Arredondo agradeció a la organización del rally tras finalizar su participación. "Gracias a todos, gracias a la organización, gracias al Dakar, estoy muy feliz de estar acá", comentó el piloto guatemalteco visiblemente emocionado por haber completado otro Dakar.

El corredor nacional dejó la puerta abierta para una posible participación el próximo año en la competencia más dura del mundo. "Vamos a ver qué pasa en estos días, por el momento quiero estar con mi familia, recuperarme, y voy a analizar si habrá otro nuevo capítulo de Francisco Arredondo en el Dakar", finalizó.

Con 17 participaciones completadas en el Rally Dakar, Arredondo se consolida como uno de los pilotos guatemaltecos con mayor experiencia en competencias de alto nivel mundial. Su constancia y determinación lo han llevado a completar una de las pruebas más exigentes del automovilismo internacional en múltiples ocasiones.