“Fue una decisión personal”: Lester Martínez explica su llegada discreta al país y defiende a la Selección Nacional de Guatemala

Lester Martínez regresó a Guatemala en la madrugada del lunes 23 de marzo sin anuncios previos ni multitudes esperándolo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

La ausencia de un recibimiento masivo generó comentarios en redes sociales y señalamientos hacia el gobierno, la gente e incluso su propio equipo por no haber organizado un recibimiento acorde al título conseguido. Sin embargo, el propio campeón se encargó de aclarar el tema en su conferencia de prensa.

Cuando se le cuestionó sobre el discreto regreso, Lester fue directo y sin rodeos. "Fue una decisión personal, creo que le están señalando mucho al gobierno, a la gente, incluso a mi equipo. La decisión fue tomada porque quiero paz, ya a mis 30 años solo quiero paz", expresó el boxeador petenero, dejando claro que detrás de su llegada sigilosa no hubo descuido ni falta de organización, sino una elección consciente y personal.

El tema también derivó en una comparación que circuló en redes sociales entre el recibimiento que suele darse a la Selección de Fútbol de Guatemala y el que recibió el nuevo campeón mundial interino del CMB. Lejos de molestarse, Lester aprovechó el momento para salir en defensa de la bicolor con una mezcla de seriedad e ironía.

Lester defiende a la Selección

Lester señaló que la crítica hacia el combinado nacional de fútbol es constante sin importar los resultados. "También he visto mucho que le tiran a la selección, si ganan los critican, si pierden los critican, si yo gano también los critican", dijo entre risas, dejando ver que entiende perfectamente el ambiente que rodea al deporte guatemalteco.

Pero fue más allá y fue contundente al pedir que se deje de involucrar a la selección en el debate sobre su llegada. "Ya déjenlos, ellos no tienen nada que ver con esto", afirmó Lester, marcando distancia entre su decisión personal y cualquier responsabilidad que se quisiera atribuir a terceros.

Para el campeón, la prioridad en este momento es clara: disfrutar el título, descansar y celebrar con los suyos. Un hombre que acaba de escribir la página más importante del deporte guatemalteco en años recientes tiene todo el derecho de elegir cómo vivir ese momento, y así lo dejó saber ante los medios con la misma sencillez que lo ha caracterizado desde el primer día.