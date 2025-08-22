Gabriel Almazán y César Ubico suman dos bronces más para Guatemala en el Panamericano de Asunción

La delegación de Guatemala llegó ayer a 12 medallas en la segunda edición de los Juegos Juveniles de Asunción, tras las dos preseas de bronce conseguidas por Gabriel Almazán, en levantamiento de pesas, y César Ubico, en luchas.

Las justas en Asunción, Paraguay, cerrarán este sábado una fiesta que reunió a más de cuatro mil deportistas de 41 países, entre ellos los 122 que forman la delegación guatemalteca.

A un día del cierre de competencias, los deportistas nacionales han acumulado 12 medallas: cinco de oro, tres de plata y cuatro de bronce, lo cual ubica al país en el lugar 12 del medallero, encabezado por Brasil con 170 preseas: 67 de oro, 49 de plata y 54 de bronce.

Gabriel Almazán, en la categoría 98 kilogramos, vivió una exigente competencia en la duela del Estadio SND, y logró quedarse con el bronce, luego de haber levantado 135 kilogramos en arranque y 160 en envión, para un total de 295.

El oro fue para Matheus de Souza, de Brasil, con 380 en total, y la plata quedó en manos del ecuatoriano Vicente Braulio, con una marca de 320.

A la buena jornada se sumó el bronce de César Ubico, en lucha libre (86 kilogramos), al haber superado a Jeremy Urrieta, de Venezuela, con un puntaje de 9-2.

“Esta medalla es un gran logro, me siento orgulloso. Esa última pelea fue difícil y exigente, pero logré dominar la presión y al rival”, indicó Ubico.

El atleta nacional dedicó la medalla a Dios, a su familia y, sobre todo, a los guatemaltecos. “Siempre lo dejé todo en el colchón”, destacó el seleccionado de luchas.