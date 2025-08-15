Gaby Martínez y Edwin Galicia brillan en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 y jugarán por la medalla de bronce

Los atletas guatemaltecos tienen una destacada actuación en los XII Juegos Mundiales de Chengdu, en el 2025.



La patinadora Dalia Soberanis y José Santiago, en kickboxing, ya inscribieron sus nombres en la historia de los guatemaltecos que han ganado medallas en estas justas, al obtener bronce y plata, respectivamente.



La cosecha podría incrementarse con la participación de Ana Gabriela Martínez y Edwin Galicia en ráquetbol.



Martínez ya sabe lo que es subir al podio de los ganadores, tras colgarse la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Birmingham, en el 2022.



Después de una intensa y emocionante semifinal, Gaby Martínez protagonizó un cerrado duelo frente a la argentina María José Vargas, ante quien cayó 3-1, con parciales de 12-10, 12-14, 10-12 y 6-11.



Martínez volverá a salir en escena este sábado 16 de agosto, a partir de las 5.00 horas (hora de Guatemala), cuando enfrente a la boliviana Stefanny Barrios, en el duelo por la medalla de bronce.



Por su parte, Edwin Galicia tendrá la oportunidad de ganar su primera medalla mundial, ya que disputará el partido por el bronce, tras caer en la semifinal ante el argentino Diego García, por 10-12, 4-11 y 9-11.



Galicia volverá a jugar este sábado 16 de agosto, a partir de las 4.00 horas (hora de Guatemala).