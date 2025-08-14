José Santiago conquista la segunda medalla para Guatemala en los Juegos Mundiales de Chengdú

El guatemalteco José Santiago celebró este jueves la medalla de plata en kickboxing en la edición 12 de los Juegos Mundiales de Chengdú.

José Santiago celebró este jueves la medalla de plata en kickboxing (Foto COG).

Con este logro, Santiago sumó la segunda presea para Guatemala en la presente edición, luego del bronce obtenido por Dalia Soberanis en patinaje sobre ruedas.

Santiago se colgó la plata tras disputar una intensa final contra el austriaco Erik Zimmermann, en la categoría de -74 kg point fighting, que finalizó 12-17 a favor del europeo.

En semifinales, el nacional había protagonizado un dramático combate frente al griego Konstantinos Anastasopoulos, al que venció 10-8 para asegurar su lugar en el podio.

Esta presea es la cuarta en la historia de Guatemala en Juegos Mundiales. Las anteriores fueron obtenidas por Sofía Granda (boliche, oro en 2001), Ana Gabriela Martínez (ráquetbol, plata en 2022) y Dalia Soberanis (patinaje, bronce en 2025).

Jose Santiago, de Guatemala, en el combate contra Martin Balint , de Hungría, en la ronda de cuartos de final. (Foto COG).

Martínez y Galicia avanzan a semifinales

En la misma jornada, Gabriela Martínez venció 11-8, 11-3 y 11-8 a la costarricense Larissa Faeth, clasificando a las semifinales de singles en ráquetbol. Su rival por el pase a la final será la argentina María José Vargas, este viernes a la 01:00 de la madrugada.

Por su parte, Edwin Galicia superó al estadounidense Jake Bredenbeck por 11-9, 9-11, 11-7 y 11-6 en los cuartos de final, asegurando también su lugar en las semifinales individuales.

