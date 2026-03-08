George Russell gana el GP de Australia y lidera el doblete de Mercedes en el inicio de la Fórmula 1

El británico George Russell (Mercedes) hizo valer los pronósticos y se impuso en el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en Australia, al desinflar el factor sorpresa de Ferrari, cuyos pilotos llegaron a colocarse en cabeza en el primer tramo del circuito de Albert Park. El italiano Kimi Antonelli terminó segundo y el monegasco Charles Leclerc completó el podio.

En el otro extremo de la carrera, el madrileño Carlos Sainz sufrió con su Williams y pasó hasta tres veces por boxes para intentar controlar su monoplaza ante problemas de fiabilidad. Terminó 15º. El asturiano Fernando Alonso, tras un amago de abandono en la decimoquinta vuelta, volvió a pista para realizar un mini-test con el Aston Martin antes de retirarse definitivamente. Pese a ello, el ovetense llegó a colocarse décimo en la salida, lo que generó expectativas momentáneas pese a la fragilidad de su monoplaza.

El brasileño Gabriel Bortoleto fue una de las sorpresas de la jornada con su Audi, al concluir noveno. El argentino Franco Colapinto (Alpine) llegó a meta en la 14ª posición, mientras que el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) finalizó 16º.

La cruz de la jornada la protagonizaron los McLaren. Oscar Piastri abandonó antes incluso de tomar la salida y Lando Norris terminó quinto, presionado constantemente por Max Verstappen, otro de los afectados en Australia. Al menos, el neerlandés pudo mantenerse en carrera, a diferencia de su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, quien también abandonó.

El panorama de la nueva temporada de Fórmula 1 deja varias conclusiones iniciales: los adelantamientos se multiplican, especialmente en el primer tramo de carrera; la gestión de baterías y del ahorro de energía introduce un alto grado de incertidumbre en los duelos, y el modo supervivencia vuelve a cobrar protagonismo en el llamado gran circo.

Las primeras sorpresas surgieron desde las vueltas de calentamiento. El héroe local Oscar Piastri tuvo que retirarse tras pisar con la rueda trasera uno de los pianos del circuito y chocar contra los protectores.

En la salida comenzaron a despejarse incógnitas. Charles Leclerc, que partía desde la cuarta posición, demostró la potencia de los Ferrari en las arrancadas y se colocó líder desde la primera vuelta, mientras Lewis Hamilton se ubicaba tercero.

El Mercedes de Russell apenas pudo sostener la segunda posición, Antonelli cayó al sexto lugar y Lindblad sorprendió con el cuarto puesto inicial, incluso por delante de Lando Norris, quinto en los primeros virajes.

The best seat in the house for Charles Leclerc's feisty move around the outside! 🤩👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/wnlF9E2PTY — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Por su parte, Fernando Alonso logró situarse décimo tras apagarse las luces de salida, pese a los problemas de potencia de su Aston Martin. Carlos Sainz arrancó decimosegundo.

A partir de ese momento, y bajo la nueva lógica de ahorro energético, Leclerc y Russell intercambiaron adelantamientos en varias vueltas, mientras Hamilton trataba de mantenerse cerca de ambos, en un escenario poco habitual en los últimos años.

En un intento de adelantamiento fallido de Russell sobre el monegasco, Hamilton logró acercarse a los líderes en la novena vuelta, mientras Antonelli recuperaba la cuarta posición.

En paralelo, la zona media se volvió caótica. Alonso comenzó a perder posiciones por las limitaciones del motor y cayó de la 10ª a la 16ª posición, mientras Sainz se situaba 14º.

En la vuelta 12, Hadjar sufrió una avería y abandonó, lo que provocó el primer Virtual Safety Car del campeonato. Además, el argentino Franco Colapinto recibió una sanción de pit and go tras comprobar la dirección de carrera que se había adelantado en la salida.

1-2 in Australia 🇦🇺 This is what it means ❤️ pic.twitter.com/vEmiAPEwws — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

Casi todos los pilotos pasaron por boxes, excepto Ferrari y Verstappen, que optaron por una estrategia distinta ante los continuos incidentes en pista.

Tres vueltas después, tras los abandonos de Hülkenberg y Hadjar —además del previo de Piastri—, parecía que Alonso sería el siguiente en retirarse, pues su monoplaza mostraba claras limitaciones tras 15 vueltas.

Sin embargo, el ovetense regresó a pista varios minutos después —ya en el giro 26— para seguir probando el comportamiento del Aston Martin, con la mirada puesta en el próximo Gran Premio de China.

Más adelante, el abandono de Valtteri Bottas con su Cadillac provocó otro Virtual Safety Car. En esa ventana algunos pilotos aprovecharon para cambiar neumáticos. Los Mercedes se mantenían en posiciones de privilegio, mientras Verstappen continuaba su remontada.

Leclerc pasó por boxes en la vuelta 25, lo que dejó momentáneamente líder a Hamilton, seguido de Russell.

Mientras tanto, Lando Norris resistía en la quinta posición ante la presión constante de Verstappen, que poco a poco recortaba distancia.

En el ecuador de la carrera, una pieza desprendida del Cadillac de Sergio Pérez provocó otro breve Virtual Safety Car, situación que Norris aprovechó para entrar a boxes.

En la vuelta 35, Alonso dio por terminado su particular test con el Aston Martin. Poco después también regresó al garaje su compañero Lance Stroll.

En la zona media, Gabriel Bortoleto mantenía el noveno puesto con su Audi, mientras Franco Colapinto defendía la 14ª posición frente a Carlos Sainz. Sergio Pérez cerraba la lista de pilotos en carrera.

A falta de diez vueltas, los Mercedes ampliaron su ventaja sobre los Ferrari. La batalla principal quedó entre Norris y Verstappen, aunque el neerlandés no logró concretar el adelantamiento.

En las últimas vueltas el ritmo disminuyó y la carrera perdió intensidad. Russell cruzó la meta con autoridad y aseguró el doblete de Mercedes, mientras la lucha final entre Norris y Verstappen quedó sin resolución.