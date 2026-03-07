Nicaragua se queda a un suspiro de su primer triunfo en el Clásico Mundial tras jonrón de oro de Países Bajos

La novena nicaragüense estaba a un out de lograr su primer triunfo en el torneo, pero un jonrón de tres carreras de Ozzie Albies en el noveno inning le dio la remontada 4-3 a Países Bajos en el loanDepot park.

MIAMI (USA), 07/03/2026.- Nicaragua third baseman Cheslor Cuthbert in action during the 2026 World Baseball game between Nicaragua and Netherlands at loanDepot park baseball stadium in Miami, Florida, USA, 07 March 2026. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Cheslor Cuthbert en acción durante el juego entre Nicaragua y Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol. (Foto Prensa Libre: EFE).

La victoria se escapó en el último suspiro, pero la selección de Nicaragua se marchó del terreno con la frente en alto. En una noche cargada de emoción en el loanDepot Park, los nicaragüenses estuvieron a apenas un out de conseguir un triunfo histórico en el Clásico Mundial de Béisbol, hasta que Países Bajos armó una remontada dramática para imponerse 4-3.

Durante ocho entradas y dos tercios, Nicaragua jugó con valentía, orden y carácter tras el jonrón de dos carreras de Jeter Downs, . Con una ventaja de 3-1 en la novena entrada, el sueño parecía al alcance de la mano. Sin embargo, cuando el cierre del juego estaba a punto de escribirse, el béisbol recordó su esencia impredecible.

Dos outs rápidos acercaban a los centroamericanos a la hazaña, pero un sencillo de Ceddanne Rafaela encendió la última chispa de los europeos. Luego vino un doble de Xander Bogaerts que encontró la almohadilla de tercera base y abrió la puerta al momento decisivo.

Entonces apareció Ozzie Albies. En el primer lanzamiento que vio conectó un batazo monumental entre el jardín derecho y el central para un jonrón de tres carreras que dejó tendido a Nicaragua y selló el primer jonrón de oro en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, torneo que se disputa desde el 2006.

El golpe fue duro, pero no borra lo que este equipo ha mostrado en el torneo. Bajo la dirección de la leyenda del béisbol Dusty Baker, Nicaragua ha competido con entrega y personalidad, y ha demostrado que el béisbol del país sigue creciendo en el escenario internacional.

Los nicaragüenses intentarán este domingo 8 de marzo del 2026conseguir el histórico triunfo cuando enfrenten a Israel, y Países Bajos tendrá una dura prueba frente a República Dominicana.

