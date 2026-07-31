Guatemala consolida el quinto lugar del medallero con 41 medallas en Santo Domingo 2026

Guatemala alcanzó las 41 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y consolidó el quinto lugar del medallero general, una posición que mantiene por delante de República Dominicana cuando la competencia entra en su segunda semana.

Con 10 medallas de oro, 16 de plata y 15 de bronce, la delegación nacional continúa entre las cinco mejores de la región.

México lidera ampliamente el medallero con 181 preseas, seguido por Colombia, Cuba y Venezuela, mientras Guatemala conserva ventaja sobre la representación anfitriona, República Dominicana, que permanece sexta con 59 medallas, pero una menor cantidad de títulos (10-13-36), criterio que define la clasificación.

Guatemala en Santo Domingo 2026

📍 Posición: 5.º

🥇 Oros: 10

🥈 Platas: 16

🥉 Bronces: 15

🏅 Total: 41

Disciplinas con medallas: 13

Un medallero cada vez más diverso

La distribución de las medallas confirma la evolución del deporte guatemalteco en el último ciclo olímpico.

Si históricamente disciplinas como el tiro deportivo, el taekwondo y el tiro con arco concentraban buena parte de los éxitos internacionales, en Santo Domingo 2026 el protagonismo también recae en deportes que han ganado terreno durante los últimos años.

El bádminton, el patinaje de velocidad, la natación y el ráquetbol ya acumulan 19 medallas, mientras que el tiro deportivo, el taekwondo y el tiro con arco suman 14.

Más que un relevo, los números muestran una delegación con mayores fuentes de éxito y un medallero más equilibrado entre distintas disciplinas.

Bádminton y tiro deportivo encabezan el medallero nacional

El bádminton y el tiro deportivo encabezan el medallero nacional con siete preseas cada uno.

En el bádminton, Guatemala conquistó dos oros, dos platas y tres bronces. Los títulos fueron obtenidos por Kevin Cordón, en individual masculino, y por Christopher Martínez y Jonathan Solís, en dobles masculinos.

El tiro deportivo acumula tres oros y cuatro platas. Los títulos llegaron por medio del equipo masculino de skeet, el equipo masculino de trap y el equipo mixto de trap.

¡DUPLA DORADA! 🏸🥇Jonathan Solís y Christopher Martínez nos regalaron emociones a tope. Ganaron su final de dobles en el bádminton de Santo Domingo y hoy ¡SON CAMPEONES! 💙🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/s0MU8jg4RJ — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Patinaje de velocidad asciende con cinco medallas

El patinaje de velocidad escaló al tercer lugar del medallero guatemalteco con cinco preseas: dos de oro, una de plata y dos de bronce.

Faberson Bonilla ganó el oro en los 100 metros sprint y en la contrarreloj doble de 200 metros. Allan López obtuvo la plata en los 5,000 metros por puntos, mientras que Dalia Soberanis consiguió dos bronces, en los 100 metros sprint y en la contrarreloj doble de 200 metros.

Ráquetbol amplía su aporte

El ráquetbol suma cuatro medallas para Guatemala: tres de plata y una de bronce.

Las platas fueron obtenidas por Christian Aldana y Juan Salvatierra, en dobles masculinos; Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez, en dobles femeninos, y Gabriela Martínez, en individual femenino. El bronce correspondió a la dupla integrada por María Renée Rodríguez y Christian Aldana, en dobles mixtos.

🔥😄👏🏼 ¡EMOCIÓN A TOPE! Emily Padilla 🇬🇹 encaró la final de skeet con seguridad y precisión, sosteniendo su ritmo y derribando cada plato con carácter.



➡️ Una actuación sólida con la que le dio una medalla de plata a Guatemala. ¡Felicidades Emily! 🥳#GuatemalaEnSantoDomingo2026 pic.twitter.com/xv5YuNPLPI — C O G (@COGuatemalteco) July 27, 2026

Taekwondo mantiene cuatro preseas

El taekwondo acumula cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce.

La medalla dorada fue conquistada por María Higueros, en poomsae tradicional individual femenino.

La plata llegó en poomsae mixto estilo libre, mientras que los bronces fueron obtenidos por César Aguilar, en poomsae tradicional individual masculino, y Nicolle Way, en kyorugi femenino -49 kilogramos.

🇬🇹✨ ¡GRAN RUTINA! Daniella González brilló con fuerza en la cinta individual y se hizo acreedora de la medalla de plata en @SDQ2026 🇩🇴. #GuatemalaEnSantoDomingo2026 pic.twitter.com/y6ZPXJQqRm — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Natación incrementa su cosecha

La natación registra tres medallas.

Erick Gordillo conquistó el oro en los 400 metros combinado individual, prueba en la que además estableció un récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un tiempo de 4:17.68.

La plata fue para Stephanie Iannaccone, en los 400 metros combinado individual femenino, mientras que el propio Gordillo obtuvo el bronce en los 200 metros combinado individual.

Tiro con arco consigue tres preseas

El tiro con arco suma tres medallas.

La plata fue obtenida por el equipo mixto compuesto, mientras que los bronces correspondieron a José del Cid, en compuesto individual masculino, y al equipo masculino compuesto.

Nicolle González y Dulce Samayoa, felices, plenas, luciendo un bronce forjado con pasión por Guatemala en el remo de Santo Domingo 2026. 🥉🇬🇹💙#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/YtdBr9f2Mq — C O G (@COGuatemalteco) July 27, 2026

Gimnasia rítmica aporta dos platas

La gimnasia rítmica consiguió dos medallas de plata gracias a María Daniela González Maldonado, quien subió al podio en la final individual de balón y en la final individual de cinta.

Remo suma dos bronces

El remo aportó dos medallas de bronce.

La primera fue conseguida por Dulce Samayoa y Nicolle González, en la prueba de pareja femenina sin timonel (W2-), mientras que la segunda correspondió a Lesli González y Nicolle González, en doble scull femenino (W2X).

¡OROOOOOOOO! 🥇🛼 Fuerza, entrega, tenacidad. Faberson Bonilla nos regala un oro en patinaje que nos cala en el corazón. ¡Sprint de infarto! ¡Gracias Faberson! 💙🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/BHo3JEFZGH — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Golf celebra un campeón

El golf aportó una medalla de oro gracias a José Manuel Toledo Novales, vencedor de la prueba individual masculina.

Tenis suma una plata

El tenis entregó una medalla de plata con la pareja integrada por Deborah Domínguez y Juan Domínguez, subcampeona en dobles mixtos.

Judo aporta un bronce

El judoca José Ramos ganó la medalla de bronce en la categoría masculina de -60 kilogramos.

Boliche consigue un bronce

El boliche aportó una medalla de bronce gracias a Diego Aguilar y Marvin León, terceros en la competencia de dobles masculinos.

🥇⛳🇬🇹 Una medalla de oro que sabe a gloria para José Toledo.



👉 Estas son las postales de la premiación del golfista guatemalteco, quien conquistó el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026, tras una actuación fenomenal en el precioso Corales Golf… pic.twitter.com/EaVbwGQY8I — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Medallero de Guatemala por deporte

Bádminton: 2 oros, 2 platas y 3 bronces (7)

Tiro deportivo: 3 oros y 4 platas (7)

Patinaje de velocidad: 2 oros, 1 plata y 2 bronces (5)

Ráquetbol: 3 platas y 1 bronce (4)

Taekwondo: 1 oro, 1 plata y 2 bronces (4)

Natación: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)

Tiro con arco: 1 plata y 2 bronces (3)

Gimnasia rítmica: 2 platas (2)

Remo: 2 bronces (2)

Golf: 1 oro (1)

Boliche: 1 bronce (1)

Tenis: 1 plata (1)

Judo: 1 bronce (1)

El dato

En Santo Domingo 2026, los deportes emergentes (bádminton, patinaje, natación y ráquetbol) ya aportan 19 medallas, cinco más que las obtenidas por disciplinas históricas como tiro deportivo, taekwondo y tiro con arco (14).

Así marcha Guatemala

Hasta el cierre de la jornada del 31 de julio, Guatemala suma:

🥇 10 oros

🥈 16 platas

🥉 15 bronces

Total: 41 medallas

La delegación ocupa el quinto lugar del medallero general y mantiene ventaja sobre República Dominicana gracias a la mayor cantidad de medallas de plata, aunque ambos países registran el mismo número de oros (10).