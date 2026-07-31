Deporte Nacional
Guatemala consolida el quinto lugar del medallero con 41 medallas en Santo Domingo 2026
La delegación guatemalteca alcanzó las 41 preseas y se mantiene quinta en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Diez disciplinas ya aportaron medallas, con el bádminton y el tiro deportivo como principales referentes.
La delegación de Guatemala continúa ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Foto Prensa Libre: EFE.
Guatemala alcanzó las 41 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y consolidó el quinto lugar del medallero general, una posición que mantiene por delante de República Dominicana cuando la competencia entra en su segunda semana.
Con 10 medallas de oro, 16 de plata y 15 de bronce, la delegación nacional continúa entre las cinco mejores de la región.
México lidera ampliamente el medallero con 181 preseas, seguido por Colombia, Cuba y Venezuela, mientras Guatemala conserva ventaja sobre la representación anfitriona, República Dominicana, que permanece sexta con 59 medallas, pero una menor cantidad de títulos (10-13-36), criterio que define la clasificación.
Guatemala en Santo Domingo 2026
📍 Posición: 5.º
🥇 Oros: 10
🥈 Platas: 16
🥉 Bronces: 15
🏅 Total: 41
Disciplinas con medallas: 13
Un medallero cada vez más diverso
La distribución de las medallas confirma la evolución del deporte guatemalteco en el último ciclo olímpico.
Si históricamente disciplinas como el tiro deportivo, el taekwondo y el tiro con arco concentraban buena parte de los éxitos internacionales, en Santo Domingo 2026 el protagonismo también recae en deportes que han ganado terreno durante los últimos años.
El bádminton, el patinaje de velocidad, la natación y el ráquetbol ya acumulan 19 medallas, mientras que el tiro deportivo, el taekwondo y el tiro con arco suman 14.
Más que un relevo, los números muestran una delegación con mayores fuentes de éxito y un medallero más equilibrado entre distintas disciplinas.
Bádminton y tiro deportivo encabezan el medallero nacional
El bádminton y el tiro deportivo encabezan el medallero nacional con siete preseas cada uno.
En el bádminton, Guatemala conquistó dos oros, dos platas y tres bronces. Los títulos fueron obtenidos por Kevin Cordón, en individual masculino, y por Christopher Martínez y Jonathan Solís, en dobles masculinos.
El tiro deportivo acumula tres oros y cuatro platas. Los títulos llegaron por medio del equipo masculino de skeet, el equipo masculino de trap y el equipo mixto de trap.
Patinaje de velocidad asciende con cinco medallas
El patinaje de velocidad escaló al tercer lugar del medallero guatemalteco con cinco preseas: dos de oro, una de plata y dos de bronce.
Faberson Bonilla ganó el oro en los 100 metros sprint y en la contrarreloj doble de 200 metros. Allan López obtuvo la plata en los 5,000 metros por puntos, mientras que Dalia Soberanis consiguió dos bronces, en los 100 metros sprint y en la contrarreloj doble de 200 metros.
Ráquetbol amplía su aporte
El ráquetbol suma cuatro medallas para Guatemala: tres de plata y una de bronce.
Las platas fueron obtenidas por Christian Aldana y Juan Salvatierra, en dobles masculinos; Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez, en dobles femeninos, y Gabriela Martínez, en individual femenino. El bronce correspondió a la dupla integrada por María Renée Rodríguez y Christian Aldana, en dobles mixtos.
Taekwondo mantiene cuatro preseas
El taekwondo acumula cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce.
La medalla dorada fue conquistada por María Higueros, en poomsae tradicional individual femenino.
La plata llegó en poomsae mixto estilo libre, mientras que los bronces fueron obtenidos por César Aguilar, en poomsae tradicional individual masculino, y Nicolle Way, en kyorugi femenino -49 kilogramos.
Natación incrementa su cosecha
La natación registra tres medallas.
Erick Gordillo conquistó el oro en los 400 metros combinado individual, prueba en la que además estableció un récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un tiempo de 4:17.68.
La plata fue para Stephanie Iannaccone, en los 400 metros combinado individual femenino, mientras que el propio Gordillo obtuvo el bronce en los 200 metros combinado individual.
Tiro con arco consigue tres preseas
El tiro con arco suma tres medallas.
La plata fue obtenida por el equipo mixto compuesto, mientras que los bronces correspondieron a José del Cid, en compuesto individual masculino, y al equipo masculino compuesto.
Gimnasia rítmica aporta dos platas
La gimnasia rítmica consiguió dos medallas de plata gracias a María Daniela González Maldonado, quien subió al podio en la final individual de balón y en la final individual de cinta.
Remo suma dos bronces
El remo aportó dos medallas de bronce.
La primera fue conseguida por Dulce Samayoa y Nicolle González, en la prueba de pareja femenina sin timonel (W2-), mientras que la segunda correspondió a Lesli González y Nicolle González, en doble scull femenino (W2X).
Golf celebra un campeón
El golf aportó una medalla de oro gracias a José Manuel Toledo Novales, vencedor de la prueba individual masculina.
Tenis suma una plata
El tenis entregó una medalla de plata con la pareja integrada por Deborah Domínguez y Juan Domínguez, subcampeona en dobles mixtos.
Judo aporta un bronce
El judoca José Ramos ganó la medalla de bronce en la categoría masculina de -60 kilogramos.
Boliche consigue un bronce
El boliche aportó una medalla de bronce gracias a Diego Aguilar y Marvin León, terceros en la competencia de dobles masculinos.
Medallero de Guatemala por deporte
- Bádminton: 2 oros, 2 platas y 3 bronces (7)
- Tiro deportivo: 3 oros y 4 platas (7)
- Patinaje de velocidad: 2 oros, 1 plata y 2 bronces (5)
- Ráquetbol: 3 platas y 1 bronce (4)
- Taekwondo: 1 oro, 1 plata y 2 bronces (4)
- Natación: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
- Tiro con arco: 1 plata y 2 bronces (3)
- Gimnasia rítmica: 2 platas (2)
- Remo: 2 bronces (2)
- Golf: 1 oro (1)
- Boliche: 1 bronce (1)
- Tenis: 1 plata (1)
- Judo: 1 bronce (1)
El dato
En Santo Domingo 2026, los deportes emergentes (bádminton, patinaje, natación y ráquetbol) ya aportan 19 medallas, cinco más que las obtenidas por disciplinas históricas como tiro deportivo, taekwondo y tiro con arco (14).
Así marcha Guatemala
Hasta el cierre de la jornada del 31 de julio, Guatemala suma:
- 🥇 10 oros
- 🥈 16 platas
- 🥉 15 bronces
Total: 41 medallas
La delegación ocupa el quinto lugar del medallero general y mantiene ventaja sobre República Dominicana gracias a la mayor cantidad de medallas de plata, aunque ambos países registran el mismo número de oros (10).