Guatemala asciende al Grupo I de América en la Billie Jean King Cup tras brillante actuación en Paraguay

El tenis guatemalteco volvió a escribir una página memorable en el escenario internacional. La selección femenina conquistó el ascenso al Grupo I de América de la Billie Jean King Cup, luego de una sobresaliente actuación en las canchas de arcilla del Rakiura Resort, en Luque, Paraguay, donde demostró carácter, solidez y espíritu de equipo para alcanzar uno de los dos boletos disponibles a la máxima categoría regional.

La serie decisiva enfrentó a Guatemala con Bolivia, un duelo que mantuvo la emoción hasta el partido de dobles. El equipo nacional se impuso por 2-1 para asegurar el ansiado ascenso y confirmar el crecimiento que ha mostrado el tenis femenino guatemalteco en los últimos años.

La encargada de abrir el camino fue Deborah Domínguez, quien ofreció una actuación sólida al imponerse por 6-1 y 6-4 a Natalia Trigosso, colocando a Guatemala al frente de la eliminatoria. Bolivia respondió en el segundo encuentro con la victoria de Noelia Zeballos sobre Gabriela Rivera por 6-4 y 6-2, dejando toda la definición en el partido de dobles.

Con la presión de jugarse el ascenso, Domínguez y Rivera mostraron temple y determinación. Aunque cedieron el primer set por 1-6, reaccionaron con autoridad para igualar la serie tras ganar el segundo parcial por 7-5 y completar la remontada en el super tie-break con un emocionante 10-6 frente a la dupla integrada por Trigosso y Zeballos. El triunfo desató la celebración guatemalteca y aseguró el regreso al Grupo I de América para la temporada 2027.

Una fase de grupos de gran nivel

Antes de disputar la serie por el ascenso, Guatemala firmó una destacada primera ronda dentro del Grupo B, donde enfrentó a las selecciones anfitrionas de Paraguay, además de Honduras y Puerto Rico.

El conjunto azul y blanco finalizó como líder del grupo con dos victorias y una derrota, acumulando un balance positivo de 11 sets ganados y 8 perdidos. Las victorias llegaron frente a Paraguay y Puerto Rico, ambas por marcador de 2-1, mientras que la única derrota fue ante Honduras por el mismo resultado.

Ese desempeño permitió al equipo nacional avanzar a la serie definitiva por el ascenso, instancia en la que supo responder con personalidad para cumplir el objetivo principal del torneo.

Un premio al trabajo colectivo

El ascenso representa un importante logro para el tenis guatemalteco, ya que permitirá al país competir en 2027 dentro del Grupo I de América, enfrentando a las mejores selecciones de la región y fortaleciendo el desarrollo del alto rendimiento femenino.

La selección nacional estuvo integrada por Gabriela Rivera, Andrea Weedon y María Paula Ramos, bajo la dirección del capitán Sebastián Domínguez, quienes conformaron un equipo que combinó experiencia, compromiso y entrega durante toda la competencia.

Con esta actuación en Paraguay, Guatemala reafirma su protagonismo en el tenis continental y celebra un resultado que refleja el esfuerzo de sus jugadoras y cuerpo técnico, además de abrir nuevas expectativas para las próximas competencias internacionales.