Gabriela Soto y Ferlandy Morales suman medallas de plata y bronce en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo

Guatemala tuvo otro día para celebrar este sábado en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo en Ruta 2026 que se disputa en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Gabriela Soto conquistó la medalla de plata en la categoría élite femenina, completando un podio que encabezó la costarricense Gloriana Quesada y en el que la tercera posición fue para Dixiana Quesada, también de Costa Rica.

En la categoría Sub-23 masculino, Ferlandy Morales se metió al podio con una medalla de bronce tras una dura batalla en el ascenso a Tilarán en los 172 kilómetros de recorrido entre Parque Cañas, Liberia y la meta en Tilarán, completando el esfuerzo con un merecido tercer lugar con un tiempo de 4:42:30. Al frente se marchó el costarricense Jexon Ledezma que se impuso en solitario con 4:31:11, seguido por el hondureño Héctor Menéndez en la segunda posición con 4:40:05.

Estos resultados se suman al oro y bronce que Ana Sofía Robles y Alison Rodas conquistaron el viernes en la categoría juvenil femenina, consolidando al ciclismo guatemalteco como una de las delegaciones más destacadas del certamen regional. Guatemala sigue acumulando medallas en el campeonato con la jornada élite masculina aún por disputarse este domingo.

Una delegación preparada

Gabriela Soto habló tras cruzar la meta y reconoció que la carrera fue especialmente difícil por las condiciones climáticas. "Nunca me enfrenté a un viento tan duro como este, fue muy complicado, era solo de aguantar los ataques y de reaccionar", expresó la pedalista guatemalteca, quien también destacó el trabajo colectivo de su equipo durante el recorrido.

La ciclista chapín también fue honesta sobre la diferencia de nivel con el equipo costarricense. "Sabíamos que Costa Rica tiene un equipo bastante completo y que nos iba a costar un poquito, pero al final lo echamos, estuvimos a punto de agarrar el oro", señaló Soto, quien reconoció haberse sacrificado tácticamente para no quedarse sin medalla. "Teníamos que aguantar en lo último, era montañoso con mucho viento, entonces era solo de aguantar y de contraatacar", agregó.

La delegación chapín cerrará su participación en el campeonato este domingo con la prueba élite masculina, donde Guatemala buscará seguir sumando en el medallero de un torneo que ha resultado mucho mejor de lo esperado para el ciclismo nacional y que deja al país como una de las revelaciones del certamen centroamericano.