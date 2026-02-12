Guatemala ya tiene fechas y precios para las carreras de la Ciudad 10K, 21K y 42K en el 2026

La Ciudad de Guatemala vivirá en 2026 un acontecimiento importante con la realización de su primera maratón oficial de 42 kilómetros, un evento que coloca a la capital dentro del circuito regional de grandes competencias de fondo. La Municipalidad de Guatemala, por medio de la Unidad de Convivencia Social, confirmó además la organización de carreras de 10K y 21K.

Las actividades se desarrollarán en dos fechas: la carrera de 10 kilómetros se realizará el 25 de abril, mientras que la media maratón y la maratón completa tendrán lugar el domingo 23 de agosto, permitiendo a los atletas planificar su preparación con antelación.

Un elemento clave para la relevancia del evento es que tanto la 21K como la 42K cuentan con certificación internacional de medición de ruta AIMS/World Athletics, lo que garantiza que las distancias cumplen con los estándares exigidos globalmente.

La medición fue realizada por un agrimensor de nivel A, utilizando una bicicleta calibrada y siguiendo el método de la ruta más corta posible, lo que asegura una precisión absoluta en el trazado. Gracias a ello, las marcas obtenidas por los corredores serán válidas para registros oficiales.

Esta certificación representa también un paso clave para que el evento aspire a la Etiqueta Básica de World Athletics, lo que permitiría su inclusión en el calendario oficial de esa entidad. La organización ya cumple requisitos como cronometraje oficial, publicación de resultados, asistencia médica, controles antidopaje y estándares logísticos.

Preparación, inscripción y premios

Cada carrera contará con procesos de inscripción previamente establecidos y la entrega de un kit oficial para los participantes. Días antes de los eventos se llevarán a cabo exposiciones deportivas orientadas a temas organizativos y de preparación física. Las distancias de 21K y 42K incluirán premiación para los primeros lugares en sus respectivas categorías.

Precios de inscripción