Deporte Nacional

Hino One La Red coloca al ciclismo guatemalteco en el plano continental

Con 10 ciclistas en nómina, el conjunto nacional asume el reto de representar a Guatemala en el calendario internacional.

El equipo Hino One La Red será el representante del ciclismo guatemalteco en importantes carreras a nivel internacional. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

El ciclismo de Guatemala escribió una página dorada en su historia. En una ceremonia cargada de emoción y orgullo, el equipo Hino One La Red Suzuki fue presentado oficialmente como el primer conjunto con categoría continental del país, un logro que eleva el nombre del pedal nacional a nuevas fronteras.

Respaldando este momento trascendental estuvo José Peláez, vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional, quien avaló el nombramiento y destacó la importancia de sumar una nueva escuadra al concierto internacional.

“Estamos muy contentos por sumar un nuevo equipo continental para la Unión Ciclista Internacional. Es importante el compromiso que adquieren para hacer una gran representación en las diferentes competencias y seguramente será un gran representante para Guatemala”, expresó Peláez.

Competencias de altura

El equipo, tres veces campeón de la Vuelta a Guatemala, no tendrá tiempo para celebraciones prolongadas. Su debut oficial como formación continental será en apenas diez días, cuando tome la salida en la Vuelta Independencia Nacional, que se disputará en República Dominicana.

“Lo que inició como un sueño, hoy es una realidad. Nos llena de orgullo ser el primer equipo continental de Guatemala y representar de la mejor manera el ciclismo nacional.  Adquirir este nivel ante la UCI nos compromete a tener un equipo competitivo, porque también hay que dar resultados”, afirmó Manuel Siekavizza, presidente del equipo.

La grupeta chapina estará conformada por 10 ciclistas: siete guatemaltecos y tres extranjeros. Al frente del pelotón estará el dos veces monarca de la Vuelta a Guatemala, Mardoqueo Vásquez, llamado a ser el líder y referente de esta nueva era.

Pero el horizonte es aún más amplio. En el calendario asoman posibilidades de competir en Portugal, España, Colombia y Venezuela, además de pruebas locales como la Vuelta Bantrab y la tradicional Vuelta a Guatemala.

Nómina del equipo Hino One La Red

  • Mardoqueo Vásquez
  • Adolfo Vásquez
  • Melvin Torres
  • Édgar Torres
  • Dorian Monterroso
  • Víctor Tuíz
  • Wilson Chonay
  • Nicolás Paredes
  • Yesid Pira
  • Jeisson Casallas
  • Entrenador: Alfredo Ajpacajá

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Ciclismo de Guatemala Deporte Nacional Guatemala Hino One La Red 

