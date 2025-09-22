Ian Rodríguez triunfa en Barcelona y queda a una carrera de conquistar con Luca Franca el GT Cup Europe 2025

El piloto guatemalteco Ian Rodríguez tuvo una impecable actuación en la penúltima fecha del Campeonato GT Cup Europe 2025, al ganar el circuito de Cataluña, España, junto al italiano Luca Franca.



Este es un logro más para Rodríguez, quien continúa destacándose en el automovilismo internacional y, junto a Franca, se acerca al título de la competencia europea. Sobresale entre pilotos de gran experiencia provenientes de Alemania, Bélgica, Brasil, España, Francia, Portugal y Países Bajos.



A bordo de un Porsche del equipo FAEMS, el guatemalteco y el italiano han tenido un rendimiento intachable durante la temporada y, tras la reciente victoria, suman 106 puntos en la clasificación, por encima de los italianos Pietro Armani y Ludovico Longoni, quienes acumulan 82 unidades.



Esta fue la sexta prueba de la temporada y la cuarta victoria. Además del triunfo en Barcelona, Rodríguez ha conquistado Spa-Francorchamps, en Bélgica; Hockenheim, en Alemania, y Paul Ricard, en Francia.



El piloto nacional, quien ha demostrado un crecimiento constante en las pistas europeas, supo aprovechar su buen momento competitivo y la estrategia de su equipo para dominar la prueba. Con un manejo preciso y gran concentración, se impuso ante rivales de alto nivel, lo que confirma que tiene la capacidad para competir al más alto rendimiento.



“Muy contento y agradecido con Dios. Ganamos la carrera junto a mi compañero. Nos hemos esforzado para ganar y hemos logrado poner nuestra bandera en lo más alto. Esperamos en la próxima carrera poderle dar ese campeonato a toda Guatemala”, destacó Rodríguez.



El último reto para Rodríguez y Franca será en octubre, cuando, el 18 y 19, buscarán consagrarse como campeones europeos en la mítica e histórica pista del Autodromo Nazionale di Monza, en Italia, para continuar escribiendo su historia en letras doradas.