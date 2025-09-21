Kevin Cordón gana oro para Guatemala en torneo internacional de bádminton en Perú

El bádminton guatemalteco volvió a celebrar gracias a Kevin Cordón, quien este domingo conquistó la medalla de oro en el Perú International 2025, disputado en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima. El zacapaneco se impuso en la final al francés Arthur Wakhevitsch con marcador de 2-1 en sets.

El duelo decisivo se definió en apenas 43 minutos de juego, pero estuvo lleno de emociones. Cordón comenzó con dificultades al perder el primer set por 8-15, en un inicio que parecía complicarle el camino hacia el título.

Sin embargo, fiel a su estilo de nunca rendirse, el guatemalteco reaccionó con fuerza en el segundo set. Ajustó su ritmo y, con mayor precisión en los golpes, se impuso por 15-12, igualando la final y obligando a un desenlace vibrante.

En el tercer set, Cordón mostró toda su experiencia y jerarquía. Con firmeza en cada punto, dominó los momentos clave y cerró el partido con un 15-11 que le otorgó la medalla de oro y el reconocimiento del público presente en Lima.

La victoria de Cordón tiene un valor especial al conseguirla frente a rivales internacionales de alto nivel, reafirmando su vigencia y su capacidad para mantenerse entre los grandes del bádminton. Cada torneo suma a su legado y lo consolida como uno de los deportistas más importantes en la historia de Guatemala.

El Perú International reunió a jugadores de distintas partes del mundo, lo que le da aún más mérito a la conquista del guatemalteco. El oro obtenido no solo suma puntos importantes para su ranking, sino que también es un impulso anímico para los próximos desafíos.róximos desafíos.

Con esta actuación, Kevin Cordón, cuatro veces olímpico, demuestra que sigue en plena forma para competir en la élite. Su nombre continúa siendo sinónimo de esfuerzo, disciplina y orgullo deportivo para un país que celebra cada uno de sus logros.

El título en Lima se convierte en un nuevo capítulo dorado en la trayectoria del zacapaneco, quien sigue siendo un referente del deporte guatemalteco y un ejemplo de perseverancia para las nuevas generaciones.