Torneo Apertura: Guastatoya falla de local y firma un empate sin goles contra Achuapa

El estadio David Cordón Hichos fue testigo de un partido sin brillo, donde Deportivo Guastatoya y Deportivo Achuapa no pasaron del 0-0 en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. El duelo, disputado en horas de la tarde, dejó muy poco para destacar en cuanto a emociones y se convirtió en uno de los compromisos más discretos de la fecha.

Achuapa, que llegó con la posibilidad de cerrar la primera vuelta con un resultado positivo, cumplió parcialmente al sumar un punto como visitante. Con este empate, los “cebolleros” alcanzan los 13 puntos y se ubican en la sexta posición, metiéndose de lleno en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Por el contrario, la situación para Guastatoya se torna cada vez más preocupante. El equipo pecho amarillo firmó uno de los peores arranques de su historia en Liga Nacional al quedarse con apenas 5 puntos tras 11 jornadas. Su registro es de una victoria, dos empates y ocho derrotas, lo que lo mantiene hundido en el último lugar de la tabla.

El encuentro estuvo marcado por la falta de claridad ofensiva de ambos equipos. Los intentos de Guastatoya se diluyeron en la zona de ataque, mientras que Achuapa tampoco logró imponer condiciones a pesar de tener mayor orden en el mediocampo.

Con este resultado, Guastatoya afrontará la segunda vuelta con la obligación de revertir la mala racha para salir del sótano y evitar complicaciones en la temporada. Achuapa, en cambio, se mantiene expectante en la parte media de la tabla y con la ilusión de seguir creciendo en el campeonato.

El 0-0 reflejó lo sucedido en el terreno de juego: un partido con pocas oportunidades, sin emociones y con dos equipos que terminaron repartiéndose puntos en el oriente del país.

Guastatoya ahora en la segunda vuelta buscará rencontrar el camino para no complicarse en la tabla acumulada, los pecho amarillos han sido el equipo que menos punto tiene en el torneo.