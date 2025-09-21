Selección de Guatemala: fecha de inicio de la concentración previa a los partidos contra Surinam y El Salvador

La Selección Nacional de Guatemala regresará a los entrenamientos el lunes 22 de septiembre con miras a los compromisos por la jornada 3 y 4 de la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El combinado dirigido por Luis Fernando Tena se mantendrá concentrado hasta el 15 de octubre, fecha en la que completará su preparación.

El calendario marca que Guatemala visitará a Surinam el próximo 10 de octubre y posteriormente enfrentará a El Salvador el 14 del mismo mes. Ambos compromisos serán determinantes para las aspiraciones de la Azul y Blanco, que buscará sumar puntos clave en condición de visitante.

Para este nuevo microciclo, el técnico Tena confirmó una lista de 18 convocados, la cual incluye dos novedades en relación con la última concentración. Las incorporaciones llegan a raíz de los cambios realizados por el cuerpo técnico en puestos específicos.

Fredy Pérez quedó fuera de la nómina luego de no haber tenido participación en las dos últimas jornadas con su club, mientras que Carlos Aguilar fue cedido a la Selección Sub-21, que también tendrá actividad internacional en los próximos días.

En su lugar fueron llamados Luis Morán, guardameta de Antigua GFC con experiencia en procesos anteriores de selección, y Elmer William Cardoza, futbolista de Xelajú MC que regresa al listado tras haberse ausentado en la última convocatoria. Ambos llegan con el respaldo de ser piezas que Tena ya conoce y ha utilizado en otros momentos.

La Azul y Blanco contará con aproximadamente dos semanas de preparación antes de encarar la doble fecha eliminatoria. Durante este tiempo, el cuerpo técnico buscará consolidar la idea de juego y aprovechar la convivencia del grupo para fortalecer la unión del plantel.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗨𝗟𝗜𝗡𝗔.



📆del 22 de septiembre al 15 de octubre del 2025#VamosGuate #ModoSelección 💙🇬🇹 pic.twitter.com/0LFDGcSJ4U — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 20, 2025

El equipo nacional se encuentra en la última posición de su grupo, sumando solo 1 punto, y ahora tendrá la oportunidad de mostrar evolución en dos escenarios exigentes como lo son Surinam y El Salvador. La exigencia será alta, especialmente al disputar ambos encuentros como visitante.

La Selección de Guatemala arranca este nuevo ciclo de entrenamientos con la mente puesta en sumar la mayor cantidad de puntos y mantener vivas sus opciones en la Eliminatoria Mundialista. La expectativa crece en torno al rendimiento del equipo en octubre, donde buscará consolidar su camino hacia la clasificación.