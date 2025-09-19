Selección de Guatemala: Elmer Cardoza y Luis Morán destacan en la convocatoria de Luis Fernando Tena

Selección de Guatemala: Elmer Cardoza y Luis Morán destacan en la convocatoria de Luis Fernando Tena

El técnico mexicano incluyó a 18 jugadores de la Liga Nacional en su lista, donde resaltan los regresos de Elmer Cardoza y Luis José Morán.

Elmer Cardoza y Luis Morán vuelven a ser tomados en cuenta, luego de haber quedado fuera de la convocatoria de la eliminatoria mundialista. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Con la mente puesta en los próximos encuentros contra Surinam y El Salvador, el director técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer ayer el primer listado de convocados para los trabajos previos a los duelos que disputará como visitante.

Serán los compromisos dos y tres consecutivos fuera de casa, después del último empate con  Panamá (1-1). La Bicolor llega con la obligación de no ceder puntos tras un inicio turbulento, marcado, sobre todo, por la derrota de local ante El Salvador. Guatemala solo suma un punto en el grupo A.

Tena convocó a 18 jugadores que militan en la Liga Nacional para entrenar del 22 de septiembre al 15 de octubre, quienes  formarán la base para los próximos dos partidos.

Los futbolistas deberán presentarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde trabajarán con miras a los juegos de la fase final de la eliminatoria.

Entre los convocados destaca el regreso del portero de Antigua GFC, Luis José Morán, quien ocupará el lugar de Fredy Pérez. Este último, tras perder la titularidad en Comunicaciones, también perdió espacio en el combinado nacional.

También resalta la vuelta de  Elmer William Cardoza, de Xelajú MC quien toma el lugar de Carlos Aguilar, de Municipal, que actualmente trabaja con la selección Sub-23, ya que participará en los próximos Juegos Centroamericanos.

Eliminatorias 2026 Futbol nacional Selección de El Salvador Selección de Guatemala Selección de Surinam 
