Selección de Guatemala: Elmer Cardoza y Luis Morán destacan en la convocatoria de Luis Fernando Tena

Con la mente puesta en los próximos encuentros contra Surinam y El Salvador, el director técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer ayer el primer listado de convocados para los trabajos previos a los duelos que disputará como visitante.

Serán los compromisos dos y tres consecutivos fuera de casa, después del último empate con Panamá (1-1). La Bicolor llega con la obligación de no ceder puntos tras un inicio turbulento, marcado, sobre todo, por la derrota de local ante El Salvador. Guatemala solo suma un punto en el grupo A.

Tena convocó a 18 jugadores que militan en la Liga Nacional para entrenar del 22 de septiembre al 15 de octubre, quienes formarán la base para los próximos dos partidos.

Los futbolistas deberán presentarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde trabajarán con miras a los juegos de la fase final de la eliminatoria.

Entre los convocados destaca el regreso del portero de Antigua GFC, Luis José Morán, quien ocupará el lugar de Fredy Pérez. Este último, tras perder la titularidad en Comunicaciones, también perdió espacio en el combinado nacional.

También resalta la vuelta de Elmer William Cardoza, de Xelajú MC quien toma el lugar de Carlos Aguilar, de Municipal, que actualmente trabaja con la selección Sub-23, ya que participará en los próximos Juegos Centroamericanos.