Torneo Apertura 2025: Tabla de posiciones cambia a falta de dos juegos para cerrar la primera vuelta

La jornada 11 del Torneo Apertura 2025 entra en su recta final y, a falta de dos partidos por disputarse este domingo, la tabla de posiciones ya sufrió un movimiento importante en la parte alta. Municipal tomó el liderato tras golear a Marquense y aprovechar la derrota de Antigua GFC en su visita a Malacateco.

Los rojos hicieron valer su condición de local en el estadio El Trébol, donde se impusieron 3-0 a Marquense con un doblete de José Martínez y un tanto de César Archila. Ese resultado les permitió sumar 23 puntos y colocarse en lo más alto de la clasificación, manteniendo además su invicto en el certamen.

Antigua GFC, que llegaba como líder, no pudo sostener su puesto. El equipo colonial cayó 3-1 frente a Malacateco en Santa Lucía, con doblete de Brian Angulo y un gol en el cierre del encuentro. La derrota, sumada a la victoria escarlata, dejó a los antigüeños en la segunda posición con 20 unidades.

El mismo puntaje tiene Deportivo Mixco, que ocupa el tercer lugar con 20 puntos tras empatar 2-2 contra Aurora en un duelo que se definió en el último minuto con un tanto de Jairo Soriano. El equipo aurinegro se ubica cuarto con 19 unidades, confirmando su regularidad en la primera vuelta.

En la quinta casilla se encuentra Xelajú, que suma 15 puntos después de su victoria 3-0 sobre Comunicaciones el viernes. Malacateco, con su triunfo ante Antigua, escaló al sexto puesto con 13 unidades, consolidando una recuperación en la parte media de la tabla.

Más abajo aparecen Deportivo Achuapa y Cobán Imperial, ambos con 12 puntos en la séptima y octava posición respectivamente, aunque ambos equipos aún deben disputar su encuentro de la fecha. Comunicaciones y Marquense se ubican noveno y décimo con 11 puntos, igualados en rendimiento.

Mictlán marcha en la undécima posición con 10 unidades, aunque todavía tiene pendiente su duelo contra Cobán Imperial, mientras que Guastatoya se encuentra último con apenas 4 puntos y buscará esta tarde ante Achuapa reducir la brecha.

Con este panorama, la jornada 11 se completará este domingo con los partidos entre Guastatoya vs. Achuapa en el estadio David Cordón Hichos a las 3 de la tarde, y Mictlán vs. Cobán Imperial en el estadio de Asunción Mita a las 5 de la tarde, los cuales terminarán de definir cómo cerrará la primera vuelta del torneo.