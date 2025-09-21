Dos partidos cierran la primera vuelta del Apertura 2025 este domingo 21 de septiembre

La jornada 11 del Torneo Apertura 2025 llega a su fin este domingo 21 de septiembre con dos partidos que marcarán el cierre de la primera vuelta en la Liga Nacional de Guatemala. El telón se bajará en escenarios distintos, con equipos que buscan cambiar el rumbo de su torneo y otros que intentan escalar posiciones en la tabla.

A las 15 horas en el estadio David Cordón Hichos, el Deportivo Guastatoya recibe al Deportivo Achuapa. Los pechoamarillos atraviesan un momento complicado, ya solo han conseguido una victoria en lo que va del campeonato y se mantienen en el último lugar con apenas cuatro puntos.

Por su parte, los cebolleros llegan con la motivación de mantenerse en la pelea por los puestos intermedios de la tabla y saben que una victoria como visitantes les permitiría cerrar la primera vuelta con sensaciones positivas.

El compromiso promete ser intenso, ya que Guastatoya buscará aprovechar su condición de local para, al fin, sumar de a tres y dar un respiro a su afición, mientras que Achuapa intentará mantener la hegemonía reciente sobre los orientales.

Más tarde, a las 17 horas, la jornada se cerrará en el estadio Asunción de Jutiapa, donde el recién ascendido Mictlán enfrentará a Cobán Imperial. Los conejos llegan con confianza tras haber vencido a Achuapa en el clásico de Jutiapa, y ahora quieren hacerse fuertes en casa para escalar posiciones y consolidarse en la zona media de la tabla.

Cobán Imperial, en cambio, atraviesa una etapa irregular, ya que se encuentra en la parte media de la tabla y viene de ganar en casa ante Xelajú. Para los príncipes azules, el duelo en Jutiapa es vital para recuperar confianza y evitar quedar más rezagados al término de la primera vuelta.

Estos dos encuentros completarán la fecha 11, que ya dejó resultados relevantes como la victoria de Xelajú 3-0 sobre Comunicaciones el viernes, la goleada de Municipal 3-0 ante Marquense y el empate agónico 2-2 entre Aurora y Mixco.

Con estos marcadores, la tabla de posiciones está más apretada que nunca en la parte alta, con Municipal, Antigua y Mixco peleando por el liderato, mientras que Guastatoya sigue hundido en el fondo. El cierre de la primera vuelta servirá para medir quién llega con mejores perspectivas a la segunda mitad del torneo.