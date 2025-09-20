Torneo Apertura: Municipal pasa por encima de Marquense y cierra invicto la primera vuelta

Municipal no perdonó en casa y goleó 3-0 a Marquense en el Estadio El Trébol, en el partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Los rojos fueron contundentes en el primer tiempo y con esa ventaja les bastó para sellar un triunfo que los coloca de forma provisional en lo más alto de la tabla de posiciones.

El equipo escarlata arrancó con intensidad y apenas al minuto 7 José Martínez abrió el marcador con un remate que venció al guardameta visitante. El delantero nacional atraviesa un gran momento y lo confirmó al minuto 15, cuando volvió a aparecer en el área para firmar su doblete y ampliar la ventaja a 2-0.

El vendaval rojo no se detuvo ahí, y al minuto 28 César Archila se sumó a la fiesta ofensiva con el tercer tanto, que dejó sin reacción a un Marquense desconcertado, que además estrenaba técnico. Diego Vázquez, recién nombrado estratega de los leones, dirigió desde el graderío debido a que no podía estar en el banquillo.

El primer tiempo se cerró con un claro 3-0 a favor de los locales, resultado que hacía pensar en una goleada aún más amplia. Sin embargo, en el complemento, pese a que Municipal mantuvo el control del juego, no pudo volver a vulnerar el arco visitante.

La figura del segundo tiempo terminó siendo el portero de Marquense, Minor Álvarez, que con varias atajadas evitó que el marcador se convirtiera en una goleada histórica en el Estadio El Trébol. Los rojos insistieron, pero no lograron ampliar la cuenta.

Rudy Muñoz de Municipal intenta quitarse la marca de un rival de Marquense. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Con esta victoria, Municipal llega a la cima de la clasificación y amplía su invicto en el Apertura 2025, confirmando su solidez tanto en casa como fuera de ella. Los dirigidos por Mario Acevedo siguen mostrando un alto nivel de efectividad en el torneo.

Marquense, por su parte, acumuló una nueva derrota en el certamen y sigue sin encontrar regularidad. El reto para Diego Vázquez será reordenar a un equipo que ha mostrado carencias defensivas y poca claridad en ofensiva.

El triunfo deja a Municipal en una posición inmejorable para seguir peleando el liderato definitivo de la tabla, a la espera de lo que hagan sus rivales directos en el cierre de la jornada 11.