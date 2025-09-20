Liga Nacional : Aurora FC rescata un punto en el último minuto ante Mixco y llega a nueve juegos sin conocer la derrota

El Deportivo Mixco dejó escapar una victoria en casa y terminó empatando 2-2 frente a Aurora en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, en un duelo histórico por ser el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga Nacional. El partido se definió en los instantes finales, cuando Jairo Soriano marcó el gol que le dio un valioso punto a los aurinegros.

Aurora había tomado ventaja en el inicio del segundo tiempo con un gol de Alejandro Galindo desde el punto penal al minuto 49. El tanto parecía encaminar el partido a favor de los visitantes, pero Mixco reaccionó con fuerza en el tramo medio de la segunda parte.

Los chicharroneros dieron vuelta al marcador con dos cabezazos de sus defensores centrales. Primero fue Jorge Sotomayor al minuto 58 quien puso el empate, y luego, apenas diez minutos más tarde, Diego Méndez convirtió el 2-1 que parecía definitivo para darle los tres puntos al cuadro local.

Sin embargo, Aurora no bajó los brazos y en la última acción del partido consiguió rescatar un empate. Jairo Soriano apareció en el área para marcar el 2-2 al minuto 90+4, silenciando a la afición local y celebrando un punto que mantiene a los aurinegros en los puestos altos de la tabla.

Con este resultado, Mixco llega a 20 puntos y se ubica en la tercera posición del Torneo Apertura 2025, quedando por detrás de Municipal y Antigua. El equipo mixqueño lamenta haber dejado escapar la victoria en el último instante, aunque sigue mostrando regularidad en el campeonato.

Aurora, por su parte, alcanzó los 19 puntos y se mantiene en el cuarto lugar. El equipo capitalino vuelve a rescatar unidades en el cierre de los partidos, confirmando su capacidad para luchar hasta el final.

El empate deja un sabor agridulce para Mixco, que veía asegurado el liderato parcial, pero también reafirma la solidez de Aurora, que continúa sumando y se consolida como uno de los protagonistas del torneo.

El duelo entre chicharroneros y aurinegros cumplió con las expectativas, dejando emociones hasta el último minuto y confirmando que ambos equipos son rivales de cuidado en el Apertura 2025.